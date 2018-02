Economia e lavoro



Addio al Telemarketing e al fisso mensile

giovedì, 15 febbraio 2018, 16:09

Si è svolto a Foligno, all’interno di una struttura moderna e confortevole il primo meeting ufficiale di Crea, l’Agenzia Business Partner di Vodafone con mandato a livello nazionale.

Una giornata importante e soprattutto interessante dove ha presenziato tutta l’attuale rete vendita della struttura che al momento è spalmata su 7 sedi, da Reggio Emilia a Campobasso, passando per Santa Croce sull’Arno fino a toccare province importanti come Ancona, Pescara e la capitale, Roma.

Importante perché è il primo incontro ufficiale che cade quasi a ridosso della nascita di questa realtà che è vero essere una startup ma decisamente in possesso di un DNA da multinazionale navigata nel mercato e nel management.



“Non è stata una giornata come tante altre” e queste sono le parole di un partecipante, Pierluigi Ghelli, promosso per l’occasione ad Area Manager, il quale aggiunge:

“Io ho partecipato negli anni a tanti incontri di questo tipo, sia formativi che di consuntivo e con diverse aziende. Devo dire che questa volta ho trovato valore vero. In una sola giornata, per niente pesante, abbiamo affrontato temi concreti e sono felice che i collaboratori che seguo direttamente abbiano provato la stessa sensazione. Giornata costruttiva.”

In effetti i temi trattati, oltre ad essere stati di rilevante attualità, sono stati esposti con efficacia. In maniera particolare sono stati due gli argomenti sui quali Crea, nella persona di Federico Marchi, G.M., si è espressa con una certa forza ed impegno.

Marchi ha dichiarato in pratica la morte del Telemarketing, ormai oggetto obsoleto e per certi versi nocivo. Il massimo responsabile della struttura ha ribadito un concetto di enorme importanza per la sua Agenzia e per la filosofia che ha intrapreso:

“Il telemarketing nella nostra struttura è incompatibile. Abbiamo un approccio al mercato che si discosta in maniera sensibile rispetto alla quasi totalità dei nostri competitor. E’ incompatibile per un semplice motivo: il nostro modo di operare è volto alla selezione del cliente, le nostre iniziative commerciali ci devono portare a selezionare clienti, veri imprenditori, che sceglieranno noi come partner ideale per il servizio di telefonia e telecomunicazione. Non stiamo andando a bussare alle porte dei nostri prospect sventolando sconti, risparmi e intraprendere guerre con i mestieranti che giocano al ribasso. E se vogliamo essere scelti lo dobbiamo fare con i nostri contenuti, con i nostri comportamenti e con le azioni necessarie. Il telemarketing questo non lo fa, non lavora per noi, lavora per se stesso.”

Lo stesso Federico Marchi ha poi proseguito trattando il secondo argomento legato in maniera strettissima al telemarketing, ovvero il fisso mensile:

“Certo, le risorse che non impieghiamo, anzi che oggi non vogliamo gettare al vento per il telemarketing le stiamo investendo nei nostri collaboratori. E come lo facciamo? Innanzitutto le provvigioni sono decisamente più alte rispetto alla media ed è per questo che da noi non esiste il fisso mensile. Questo “benefit” è sostituito, oltre che dalle provvigioni alte anche da formazione periodica, costante e gratuita che garantiamo a tutta la nostra rete vendita.

Il fisso mensile come il telemarketing risulta essere incompatibile perché oggi è uno di quei strumenti nocivi che abbatte gli stimoli, le motivazioni e di conseguenza addormenta anche i risultati. Vogliamo dare risultati concreti ai nostri clienti, allora dobbiamo cominciare da noi, non ci piace adagiarsi.”

Sicuramente la partenza e l’ingresso di Crea sul mercato è tutt’altro che adagiato, la squadra guidata da Marchi è partita con un “molto forte con brio” e questo oggi forse rappresenta un elemento di fondamentale importanza per affrontare un mercato come quello attuale, inflazionato in tutte le sue latitudini e povero di quelle competenze manageriali che servono a fare la differenza. E Crea a livello di idea differenziate sta dimostrando che questa è la strada giusta.