Economia e lavoro



Air Liquide verso la chiusura a Lucca, lavoro a rischio

giovedì, 1 marzo 2018, 13:31

Il sindacato UILTEC (Tessili Energia e Chimici) informa che oggi si è tenuto un incontro con la direzione nazionale della società Air Liquide Italia Service S.r.L. - multinazionale francese leader nella distribuzione e produzione di gas medico e industriale - e la RSU / RLS UILTEC del sito di Lucca assistita da Giuseppe Bianchi e Giuseppe Priolini della UILTEC.

L'incontro è stato determinato dalla comunicazione della decisione della Società Air Liquide Italia Service S.r.L. di chiudere il sito di Lucca e trasferire la produzione al sito di Modena, decisione questa a cui la UILTEC si oppone e si è opposta fermamente, sia per la sofferenza dei lavoratori sia per la sofferenza che tutto il territorio patirebbe venendo a perdere l'ennesima realtà industriale radicata nel territorio e diretta ai servizi all'industria.

"Le parti - è scritto in un comunicato Uiltec - hanno concordato un rinvio della discussione al 12 marzo, a seguito dell'impegno della Società a valutare la possibilità di riconsiderare la propria posizione e di illustrare le problematiche che hanno portato a tale decisione, ad oggi formalmente sconosciute. Di conseguenza il Sindacato UILTEC ha sospeso le due giornate di sciopero indette. Il sindacato UILTEC pur continuando a sperare di poter trovare soluzioni alternative e che scongiurino la paventata chiusura del sito di Lucca è fermamente convinto e pronto ad estendere ogni azione di protesta a livello nazionale investendo tutto il gruppo e tutte le unità produttive Air Liquide, perché la decisione presa per Lucca impatta tutto il gruppo e quindi le altre realtà produttive. Inoltre, la Società Air Liquide non è nuova alla chiusura di stabilimenti per riorganizzazioni aziendali senza la dovuta concertazione di un piano industriale che renda le operazioni credibili o anche solo utili alla Società e al mantenimento dei posti di lavoro.Infine, ricordiamo a tutte le forze politiche ed in particolare a quei candidati locali che tanto stanno manifestando un amore e un interesse per il nostro territorio, l'importanza che ha la continuità e l'esistenza di un sito locale che ha come core business il servizio all'industria e che è presente nel territorio da oltre 50 anni e che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo economico e industriale".



Il Sindacato UILTEC ( Tessili Energia e Chimici) informa che in data odierna si è tenuto un incontro con la direzione nazionale della società Air Liquide Italia Service S.r.L. - multinazionale francese leader nella distribuzione e produzione di gas medico e industriale - e la RSU / RLS UILTEC del sito di Lucca assistita da Giuseppe Bianchi e Giuseppe Priolini della UILTEC.L'incontro è stato determinato dalla comunicazione della decisione della Società Air Liquide Italia Service S.r.L. di chiudere il sito di Lucca e trasferire la produzione al sito di Modena, decisione questa a cui la UILTEC si oppone e si è opposta fermamente, sia per la sofferenza dei lavoratori sia per la sofferenza che tutto il territorio patirebbe venendo a perdere l'ennesima realtà industriale radicata nel territorio e diretta ai servizi all'industria.Le parti hanno concordato un rinvio della discussione al 12 marzo, a seguito dell'impegno della Società a valutare la possibilità di riconsiderare la propria posizione e di illustrare le problematiche che hanno portato a tale decisione, ad oggi formalmente sconosciute. Di conseguenza il Sindacato UILTEC ha sospeso le due giornate di sciopero indette.Il Sindacato UILTEC pur continuando a sperare di poter trovare soluzioni alternative e che scongiurino la paventata chiusura del sito di Lucca è fermamente convinto e pronto ad estendere ogni azione di protesta a livello nazionale investendo tutto il gruppo e tutte le unità produttive Air Liquide, perché la decisione presa per Lucca impatta tutto il gruppo e quindi le altre realtà produttive. Inoltre, la Società Air Liquide non è nuova alla chiusura di stabilimenti per riorganizzazioni aziendali senza la dovuta concertazione di un piano industriale che renda le operazioni credibili o anche solo utili alla Società e al mantenimento dei posti di lavoro.Infine, ricordiamo a tutte le forze politiche ed in particolare a quei candidati locali che tanto stanno manifestando un amore e un interesse per il nostro territorio, l'importanza che ha la continuità e l'esistenza di un sito locale che ha come core business il servizio all'industria e che è presente nel territorio da oltre 50 anni e che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo economico e industriale.