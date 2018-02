Al via il FEL, il festival dell'edilizia leggera

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 27 febbraio 2018, 18:51

Ancora disagi per i pendolari e gli studenti. Stamattina un altro autobus Ctt Nord, il k5096, si è improvvisamente spento a Lucca, all'altezza di viale Castracani, mentre doveva raggiungere Castelnuovo di Garfagnana

martedì, 27 febbraio 2018, 11:33

I dati allarmanti forniti da CNA Fita parlano chiaro: negli ultimi anni l’autotrasporto Italiano ha perso importanti quote di mercato per colpa di una concorrenza con la quale è impensabile poter competere

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:10

Comunicato congiunto di Rossano Rossi, segretario generale Cgil Lucca, e di Giovanni Lo Zopone, segretario generale FP Cgil sul tema della sicurezza sul lavoro

domenica, 25 febbraio 2018, 11:13

Si è tenuto a Roma l'82° Comitato Centrale del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, organizzazione che rappresenta oltre 7 mila agenti in Italia. In tale occasione, esaminando lo schema di decreto legislativo sulla distribuzione assicurativa approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata redatta la mozione con cui si dichiara lo...

sabato, 24 febbraio 2018, 14:15

L’evento avrà inizio alle ore 9 e accoglierà una delegazione brasiliana, composta da circa 20 tra commercialisti e imprenditori, che hanno condiviso con i colleghi Italiani la necessità di farsi parte attiva dello sviluppo economico dei rispettivi Paesi stimolando le imprese clienti ad avviare processi di internazionalizzazione

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:19

E’ la posizione espressa da Roberto Favilla in merito alla delibera dell’Autorità per l’Energia (attualmente in fase di consultazione) per socializzare una quota parte degli oneri di sistema che i venditori di energia non hanno incassato per morosità dei clienti