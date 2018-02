Economia e lavoro



Banca del Monte di Lucca e le imprese alberghiere insieme per crescere

giovedì, 22 febbraio 2018, 13:21

Banca del Monte di Lucca è da oggi ancor più vicina alle imprese alberghiere lucchesi, una delle realtà economiche di maggior rilevanza per un territorio a forte vocazione turistica. È stato infatti siglato a Lucca tra Banca del Monte di Lucca e Federalberghi Confcommercio Lucca un protocollo di intesa diretto a favorire l'accesso al credito e ai servizi bancari per il settore alberghiero, grazie ad un servizio di consulenza dedicato e all'applicazione di tassi favorevoli e commissioni competitive per il settore.

Alla firma erano presenti il direttore di Confcommercio Lucca, Rodolfo Pasquini, e il Direttore Generale di Banca del Monte di Lucca, Federico Pietrini, oltre al presidente della Banca del Monte di Lucca, Carlo Lazzarini, e al presidente di Federalberghi Lucca, Pietro Bonino.

Il nuovo protocollo prevede per gli affiliati a Federalberghi la possibilità di accedere ai finanziamenti di Banca del Monte di Lucca, sia a medio-lungo che a breve termine,usufruendo di tassi particolarmente favorevoli e competitivi. Anche sul fronte dei servizi bancari – quali il conto corrente o il Pos – sono previste agevolazioni per quanto riguarda i canoni e le commissioni.

Un altro aspetto, forse il più importante, del protocollo oggi siglato da Banca del Monte di Lucca e Federalberghi Confcommercio Lucca consiste nel servizio di consulenza finanziaria a 360 gradi che la banca offrirà alle imprese alberghiere. Grazie all'accordo sottoscritto, gli imprenditori del settore avranno infatti a propria disposizione consulenti dedicati, in grado di offrire risposte in tempi rapidi e consigliare le soluzioni più adeguate in base alle esigenze del cliente.

"Il nostro comparto rappresenta un' importante realtà produttiva in Toscana – afferma ilDirettore, Rodolfo Pasquini - certamente attrattiva per gli investimenti che, da oggi, trovano un istituto primario come Banca del Monte di Lucca al proprio fianco per sostenerli e svilupparli".

"Con l'intesa stipulata con Federalberghi Confcommercio Lucca, Banca del Monte di Lucca conferma la sua forte attenzione a questo territorio – commenta Direttore Generale di Banca del Monte di Lucca, Federico Pietrini -. La rete di consulenti che verrà dedicata alle imprese alberghiere consoliderà quel rapporto di conoscenza personale e diretta dell'imprenditore, della sua storia e dei suoi progetti, che da sempre rappresenta il punto di forza di Banca del Monte di Lucca".