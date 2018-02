Bosi Picchiotti (Co.Ri.Ed.): "L'edilizia mette in moto il mercato, purtroppo rimane prevalenza maschile"

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 14 febbraio 2018, 19:23

I due candidati del centrosinistra hanno parlato di fronte agli imprenditori di Conflavoro PMI di quanto fatto in questi anni per cercare di rilanciare l’economia locale e nazionale

martedì, 13 febbraio 2018, 19:31

Bilanci in ordine, nessun blocco del turn over, sì alla stabilizzazione dei precari. E il ricorso alla Corte Costituzionale per la legge nazionale che impone di riportare la spesa per il personale al livello del 2004 meno l'1,4 per cento. Ma anche correttivi sulla spesa farmaceutica

martedì, 13 febbraio 2018, 16:54

Sono 1.364 gli espositori - di cui 603 stranieri e 761 italiani - presenti alla 85^ edizione di Micam Milano, manifestazione internazionale dedicata al mondo della calzatura aperta l'11 febbraio. Fra loro, oltre 50 calzaturifici sono di Lucca e Pistoia

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:34

E' la presa di posizione del segretario generale della Cisl Funzione Pubblica della Toscana, Marco Bucci, in merito alla polemica di questi giorni su un taglio da 45 milioni di euro alla spesa per il personale nella sanità toscana

lunedì, 12 febbraio 2018, 13:48

Per gli imprenditori un'occasione per conoscere da vicino programmi e candidati, per questi ultimi l'opportunità di presentarsi e di ricevere stimoli e indicazioni dal mondo produttivo: questi gli obiettivi degli incontri promossi da Confindustria Toscana Nord in vista delle elezioni politiche del 4 marzo

sabato, 10 febbraio 2018, 15:07

L'organizzazione sindacale comunica che oggi si è svolto il secondo congresso della Uiltec Area Nord Toscana Lucca Massa Carrara. Congresso che ha confermato Massimo Graziani alla guida