Economia e lavoro



CGIL Lucca e FP CGIL: “Garantire la sicurezza sul lavoro per gli operatori e per tutte le persone assistite”

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:10

Comunicato congiunto di Rossano Rossi, segretario generale Cgil Lucca, e di Giovanni Lo Zopone, segretario generale FP Cgil sul tema della sicurezza sul lavoro.

“La sicurezza è un diritto fondamentale e inalienabile delle lavoratrici e dei lavoratori. In questo periodo, di forte crisi e di gravi tagli sulla sanità, garantire il rispetto della sicurezza diventa un elemento essenziale per tutelare il sistema sanitario pubblico. Sabato pomeriggio, presso il presidio della Cittadella della Salute, sono state aggredite verbalmente due donne medico, ma ormai, le aggressioni al personale sanitario, sono all’ordine del giorno. Dai Pronto soccorsi alle sale di attesa, numerose sono le segnalazioni di aggressione rivolta al personale sanitario”.

“Le persone assistite vivono con disagio la drammatica situazione in cui si stanno riducendo i nostri servizi, che fino a qualche anno fa, erano stati il fiore all’occhiello della SSN e che, ancora oggi, cercano di resistere all’ingresso della privatizzazione e della dequalificazione. La Toscana vantava uno dei migliori sistemi sanitari pubblici, sia in termini di sicurezza che di qualità. La politica di economizzazione della salute e la mancanza di una programmazione adeguata sulla salute pubblica, hanno prodotto danni profondi, di cui pagheremo le conseguenze per molti anni a venire. La fusione delle ex Usl ha contribuito ad aumentare il malessere delle persone assistite che sono diventate vittime di spostamenti folli, tra una zona e l’altra, semplicemente per fare un esame o una visita”.

“Liste chirurgiche chiuse, attese interminabili, operatori che corrono da un punto all’altro dell’ospedale, che girano come trottole, operatori stanchi, dopo turni lunghissimi. La mancanza di risorse provoca uno stato di agitazione continuo. Il paziente, che era al centro delle cure, rischia di diventare marginale nella complessità della nuova organizzazione. Gli operatori sono sempre più indeboliti e insoddisfatti e le persone assistite sempre più trascurate e arrabbiate. La FP CGIL ha promosso lo stato di agitazione perchè non vengono rispettati accordi che consentono ai lavoratori di Lucca di essere trattati come i lavoratori di altri territori”.

“Bisogna riprendere il nostro sistema sanitario e comprendere che dietro alla logica dei tagli e delle riorganizzazioni, ci sono rischi sia per le persone assistite che per i lavoratori. Aggredire il personale sanitario è un atto perseguibile dalla legge e nessun atto aggressivo può essere tollerabile. La donna medico, le donne infermiere, tecniche, ostetriche, OSS sono ancora più vulnerabili se sottoposte a turni massacranti e rischiosi. La cultura maschilista, che ancora permea il nostro paese, espone la donna ad essere maggiormente aggredita, poiché percepita come fragile. Dunque, attaccare un’operatrice donna con richieste di farmaci o di prestazioni sembra più semplice e, quasi un diritto”.

“Nel 2016 la CGIL ha partecipato all’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro e da sempre si impegna in prima linea per il rispetto il diritto alla sicurezza sul lavoro, che rappresenta la tutela per eccellenza della salute e di un sistema sanitario pubblico. L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest a dicembre 2017 ha costituito un gruppo di lavoro per la prevenzione delle aggressioni che ha come finalità quella di prevenire la violenza, programmare ed implementare misure strutturali ed organizzative che consentano la riduzione del rischio di comportamenti aggressivi a danno degli operatori sanitari. Proprio a Lucca, nel 2014, prima della fusione, si era creato il primo team di operatori sanitari che hanno adattato al contesto sanitario le raccomandazioni ministeriali sugli atti di aggressione ed hanno formato gli operatori sanitari. Nel gruppo di lavoro facevano parte operatori di tutti i servizi: dall’ufficio stampa, alla direzione ospedaliera, alla psicologia, alla medicina legale, al pronto soccorso, alle cure primarie, alla salute mentale, alle professioni sanitarie. E’ stata prodotta una campagna di comunicazione esterna dove si chiedeva ai cittadini di unirsi agli operatori per migliorare la sanità di tutti”.

“La FP CGIL ribadisce dunque il ruolo fondamentale del contributo di tutti: operatori sanitari, pazienti, cittadini e associazioni, per garantire un sistema sanitario equo e universalistico, evitando di strumentalizzare il problema della sicurezza a danno dell’uno e dell’altro attore del sistema. E' necessaria molta cautela nell'interpretare questi fatti, che comunque sono gravi e indicativi di problematiche latenti che permeano la società, al fine di non cadere in facili strumentalizzazioni politiche volte ad alimentare il clima di intolleranza e diffidenza fra le diverse parti sociali”.