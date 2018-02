Economia e lavoro



Cub: "Bus fermo a Lucca, ennesimo disagio per studenti e pendolari"

martedì, 27 febbraio 2018, 18:51

Ancora disagi per i pendolari e gli studenti. Stamattina un altro autobus Ctt Nord, il k5096, si è improvvisamente spento a Lucca, all'altezza di viale Castracani, mentre doveva raggiungere Castelnuovo di Garfagnana. Il pullman si è bloccato in mezzo alla strada recando ulteriori disagi agli altri autobus e agli stessi automobilisti che sopraggiungevano.



A segnalarlo, ancora una volta, il sindacato Cub Trasporti: "Un vero e proprio caos - ha dichiarato -. L'autobus, con partenza alle 7.45 da Lucca, doveva raggiungere Castelnuovo di Garfagnana alle 9.04. Giunto con un ritardo di 20 minuti in via Barsanti e Matteucci, all'altezza della strada che si interseca con viale Giusti, il pullman si è però improvvisamente fermato. Ci chiediamo: è normale che tutti i giorni succeda questo? Un'ulteriore beffa per gli utenti che pagano gli abbonamenti che la regione, con i comuni, decide di aumentare".



"Riteniamo - attacca il sindacato - che questi continui guasti e disservizi siano molto gravi e pertanto chiediamo alle autorità di sorveglianza della procura (alla quale Cub ha consegnato un esposto e atri ne seguiranno) di indagare a fondo. Riproponiamo inoltre la necessità di fare verifiche sui mezzi di Ctt e sulla gestione per assicurarci che le manutenzione avvenga nei modi e nei tempi previsti dal costruttore dei veicoli e dalla legge".



Cub Trasporti quindi ha preso di mira la riorganizzazione annunciata delle officine. "Ricordiamo - continua - che il 19 gennaio Ctt Nord aveva comunicato a mezzo stampa che si sarebbe adoperata per la riorganizzazione dell'officina, ma è stato l'ennesimo slogan dei molti già fatti. La verità è che non c'è stata nessuna riorganizzazione delle officine, nulla è cambiato, le officine rimangono chiuse il sabato e la domenica e, quelle volte che sono aperte, vedono la presenza di un solo meccanico. Ci chiediamo cosa può mai può fare un meccanico da solo".



E Cub porta proprio l'esempio della Garfagnana. "Ricordiamo - dice -, ad esempio, la Garfagnana che, nel deposito di Pieve Fosciana, ha una officina che però il sabato ha un solo meccanico ed è sempre lo stesso. Ci domandiamo: ma dei tre meccanici che fanno parte dell'organico di quel deposito, l'azienda, il sabato, dove lascia gli altri due? A casa per risparmiare sulle spese? E mentre questa scatola vuota del Tpl continua a risparmiare con i tagli sugli stipendi, sul personale e sulle linee, aumentano, oltre i disagi dei cittadini che pagano le tasse, anche gli abbonamenti. Se non è una presa per i fondelli questa, non sappiamo come chiamarla".



"Segnaliamo - prosegue Cub - che la Ctt Nord ha acquistato degli autobus con finanziamenti pubblici e che questi sono stati dati in affidamento alla ex Lazzi, azienda privata, già fallita ma fatta confluire in Ctt Nord, i cui debiti sono stati spalmati fra le altre aziende. Ci chiediamo con quale criterio sono stati affidati proprio alla Lazzi gli autobus usati e con già parecchie primavere alle spalle. Perché sono finiti alla ex Clap? Caos. Questa è la Ctt. Così va in fumo il trasporto pubblico a Lucca e, in generale, in tutta la Toscana".



Quindi l'attacco alla politica e ai sindacati: "Frazioni "isolate", pendolari infuriati per le attese e conducenti lasciati soli abbandonati. - incalza - E i sindacati complici dei disastri nel loro più assoluto silenzio. Invitiamo anche la politica a non nascondersi dietro ai soliti slogan. La realtà é che ci sono mezzi vecchi e fatiscenti, scarsa manutenzione. Questa è la realtà dei fatti alla nascita di Ctt Scarl, prima, e ora Ctt Nord. I risultati della fusione delle aziende é sotto gli occhi di tutti, tranne che di una politica menefreghista della giunta Pd di Lucca e della stessa opposizione, tutta".



"Da tempo - dichiara il sindacato - informiamo consiglieri comunali, fra questi il delegato della Uil Bindocci, nonché consigliere del movimento 5 stelle a Lucca, che dovrebbe far sue queste problematiche, ma, ad oggi, nulla. Da tempo chiediamo una commissione in comune affinché l'amministrazione intervenga. Certo, un'utopia visto che questa giunta ha voluto la nascita di Ctt per un preciso disegno politico, quello di far credere che la privatizzazione sia la cura del Tpl".



"Noi della Cub Trasporti - conclude - abbiamo detto, e continueremo a ripeterlo, che non molleremo e saremo al fianco dei cittadini. Abbiamo già cominciato le procedure per la class action e, non paghi di questo, ci recheremo alla commissione dei trasporti a Roma consegnando una serie di documenti che dovranno far luce sulle spese ad oggi sostenute dalla Ctt Nord sui ricorsi "tutti persi" con i soldi dei cittadini. Invitiamo cittadini, pendolari e studenti a contattarci tel. 055-494858 - fax 055-3200938 , per e-mail cub-trasporti@libero.it . Inviateci segnalazioni, fotografie e video. La Cub Trasporti farà la sua parte".