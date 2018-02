Economia e lavoro



D’Alessandro e Galli cede la maggioranza ad un colosso americano dell'entertainment

giovedì, 1 febbraio 2018, 11:56

CTS EVENTIM, uno dei maggiori gruppi internazionali operante nel settore della vendita online dei biglietti e nella produzione e promozione di eventi musicali e di intrattenimento, acquisisce il 60% delle azioni di D’Alessandro e Galli (DI AND GI), società italiana di produzione e promozione di festival, concerti ed eventi. Con la firma dell’accordo, CTS EVENTIM consolida il proprio posizionamento nel marcato italiano dell’intrattenimento dal vivo, dopo le acquisizioni di Vertigo e di Friends and Partners avvenute nel 2017. La transazione, che è già stata attuata, consente a CTS EVENTIM di accedere a un interessante portfolio di festival e artisti, e di integrare a livello strategico le proprie attività in Italia.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO di CTS EVENTIM, ha commentato: “Con TicketOne, siamo il principale fornitore di servizi di biglietteria in Italia da oltre 10 anni. In un periodo molto breve, abbiamo fatto quanto necessario per diventare il leader di mercato anche nel segmento della produzione e promozione di spettacoli dal vivo. Questa è una tappa fondamentale per la nostra strategia di internazionalizzazione. Il mercato italiano è uno dei più diversificati e attrattivi d’Europa – e, difficilmente può esserci un organizzatore che simboleggia la sua creatività e vitalità quanto D’Alessandro e Galli.”

Lo scorso anno DI AND Gi ha celebrato il suo trentesimo anniversario e nello stesso periodo si è affermato come uno dei principali organizzatori di festival, tour e concerti in Italia. Gli artisti, i cui spettacoli sono stati organizzati da Di e Gi negli ultimi anni includono: Adele, Justin Bieber, David Bowie, Paul McCartney, Bob Dylan, Elton John, Mark Knopfler, Jennifer Lopez, Ennio Morricone e Paul Simon. Nel 2017 il ‘Lucca Summer Festival’, l’annuale festival di fama internazionale alla sua 20a edizione, ha attirato, ancora una volta, oltre 122,000 visitatori in Toscana, grazie ai vari concerti ospitati tra i quali: Rolling Stones, Green Day e Robbie Williams.

Mimmo D’Alessandro, che continuerà a gestire le operazioni di Di e Gi insieme al co-fondatore Adolfo Galli, ha dichiarato: “Siamo lieti di fare parte del gruppo CTS EVENTIM. Questo ci consente di beneficiare delle risorse di una figura globale che non solo ha la piattaforma di biglietteria più performante e sofisticata a livello globale, ma è anche in grado di organizzare tour e concerti in tutta Europa. Abbiamo, inoltre, l’opportunità di continuare portare avanti la cultura particolate della nostra azienda – la cura degli artisti e degli spettatori rimarranno al centro dell’attenzione per tutto ciò che faremo alla D’Alessandro e Galli.”

L’operazione è stata seguita in qualità di consulenti di D’Alessandro e Galli dall’avvocato Florenzo Storelli e dal commercialista Giovanni Bulckaen ,