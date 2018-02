Delegazione di commercialisti brasiliani incontra i colleghi di Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:19

E’ la posizione espressa da Roberto Favilla in merito alla delibera dell’Autorità per l’Energia (attualmente in fase di consultazione) per socializzare una quota parte degli oneri di sistema che i venditori di energia non hanno incassato per morosità dei clienti

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:26

Il futuro del Campo di Marte si deciderà nei prossimi mesi. Lo ha confermato, a margine di una tavola rotonda a cui ha partecipato il direttore generale dell'azienda USL Toscana nord ovest Maria Teresa De Laureti

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:03

"Adesioni fino all'80 per cento in Toscana per lo sciopero degli infermieri indetto per la giornata di oggi, venerdì 23 febbraio. "In tutto il territorio regionale l'adesione alla mobilitazione è di oltre il 70 per cento" dichiara Giampaolo Giannoni, responsabile per la Toscana del sindacato autonomo Nursind

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:30

Si è concluso l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord nel ripristino della sicurezza idraulica sul Solco dei Capacchi a Monsagrati, uno degli affluenti della Freddana, pesantemente colpito nel luglio del 2014 da uno degli eventi alluvionali più impattanti, mai registrato nella nostra zona

giovedì, 22 febbraio 2018, 19:48

Pressione fiscale, burocrazia, disoccupazione: Mallegni, Zucconi e Montemagni propongono le loro soluzioni per dare una scossa allo stallo economico del Paese

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:35

Oltre 1600 ricoveri complessivi dalla terapia intensiva al reparto al day hospital nella Cardiologia dell'ospedale San Luca nel solo 2017, precisamente 1633, con un incremento del 9 per cento rispetto all'anno precedente