Economia e lavoro



Differenzia e...vinci: ecco il concorso per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti

giovedì, 1 febbraio 2018, 17:32

di gabriele muratori

Altra iniziativa volta all'incentivazione della giusta raccolta dei rifiuti promossa dell'azienda Sistema Ambiente Spa. E' stato indetto infatti, con inizio proprio dalla giornata di oggi, un concorso bimestrale a premi rivolto alle utenze domestiche residenti e non, in regola naturalmente col pagamento delle fatture, che durante il periodo di validità dell'iniziativa, cioè da oggi fino al 30 settembre prossimo, in possesso con tutti i requisiti indicati del regolamento del concorso, abbiano raggiunto il seguente traguardo: Per gli utenti del centro storico, aver ritirato i sacchetti colorati nei centri di raccolta ed aver utilizzato le isole ecologiche a scomparsa almeno trenta volte, mentre per quelli della periferia, aver utilizzato almeno due volte le stazioni ecologiche di Mugnano, Sant'Angelo, Nave o Monte San Quirico, ed aver esposto il bidoncino di raccolta indifferenziata tra le due e le sei volte nel bimestre. Tale corretta procedura, permetterà agli utenti di essere inseriti in un elenco provvisorio dal quale, a seguito di estrazioni bimestrali, saranno assegnati premi relativi a sconti di 80 euro sulle bollette della Taric, di cui i vincitori saranno undici per la periferia e quattro per il centro storico.

Presentatore dell'iniziativa l'assessore comunale all'ambiente Francesco Raspini, il quale ha relazionato alla conferenza stampa di questa mattina presso gli uffici di Sistema Ambiente, tutti i particolari dell'idea, volta ad incentivare il cittadino a contribuire e migliorare la raccolta dei rifiuti, ed utilizzare al meglio tutti gli strumenti messi a disposizione anche per il giusto stoccaggio dei materiali riciclabili. Non per ultimo, tutto questo anche per contribuire a limitare situazioni di degrado dovute ad abbandoni illeciti e scorretti che troppo speso riguardano tutti il territorio, dalla città, alla campagna al bosco, dove ritrovamenti di discariche abusive sono oramai un fenomeno disarmante. Tale iniziativa utile, si aggiunge ad altre due già in essere e comunque permanenti, che sono la pagina "Ambiente Sistemato" (http://ambientesistemato.sistemaambientelucca.it/) e la App "Junker" (http://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/app-junker/) le quali permettono la segnalazione istantanea con georeferenziazione dei rifiuti abbandonati illecitamente che poi Sistema Ambiente provvederà al recupero ed al corretto smaltimento. Entusiasta il presidente dott. Matteo Romani, il quale ha quindi poi mostrato alla stampa i tre video eloquenti ed esplicativi che verranno appunto mandati in onda sulle reti lucchesi e sul sito aziendale, realizzati e curati dal giovane regista lucchese Simone Rabassini, e che appunto pubblicizzeranno al meglio tale progetto. Inevitabile poi, in sede di conferenza stampa, il tasto relativo al recente aumento del 5% sulle bollette, e su ciò, l'assessore Raspini irrompe. "Il nostro territorio, lucchese e toscano è sprovvisto di impianti adeguati alla smaltimento, e ciò non consente di fare tariffe più basse e che comunque restano sempre nella media regionale. Inoltre va detto che le amministrazioni precedenti, creavano piani finanziari senza diligenza, dove a fine anno i soci si dividevano utili senza la tutela della presenza dei necessari fondi di svalutazione crediti, senza nemmeno essere stati riscossi, mentre oggi ci sono a disposizione ben 1 milione 350mila euro di fondo di svalutazione".

Tra le problematiche finanziare si annovera anche l'insieme degli evasori, sempre purtroppo presenti, e che al momento è seguito da un attento lavoro di recupero credito. Come altro tasto dolente in materia di degrado, viene citato il campo Nomadi in zona campo Coni, del quale l'assessore asserisce che saranno elevate sanzioni ai responsabili e sistemate telecamere di sorveglianza già peraltro attive. "Pattume però chiama pattume" asserisce ancora l'assessore. "Oltre ai rifiuti provenienti dal campo Nomadi, i sopralluoghi dei vigili urbani hanno rilevato comunque anche la presenza di rifiuti provenienti anche da altre zone della città sempre nei pressi del parcheggio del cimitero, giusto per sottolineare il generale grado di responsabilità comune". Tornando comunque all'argomento concorso, tutte le relative procedure saranno pubblicate su volantini distribuiti alla cittadinanza e comunque pubblicate sul sito aziendale www.sistemaambientelucca.it.