Economia e lavoro



Bartoli (presidente Camera di Commercio): "Extra Lucca, manifestazione capace di continuare a crescere attirando pubblico"

lunedì, 19 febbraio 2018, 17:02

"Extra Lucca 2018 si conferma come una manifestazione capace di continuare a crescere attirando un pubblico interessato e incuriosito, principalmente proveniente da fuori provincia, dimostra la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio.

La città di Lucca – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli - in questi giorni ha ospitato una manifestazione unica nel suo genere, una vetrina delle produzioni italiane di olio extravergine artigianale di qualità.

Quest’anno è stata molto bella e interessante la collaborazione con Anteprima Vini della Costa Toscana, che ha permesso di affiancare alle degustazioni dei grandi oli, un’anticipazione dei migliori vini dei grandi Cru della Costa Toscana, che saranno presentati nella manifestazione di primavera.

Crediamo molto, come ente camerale, nella sinergia tra gli eventi che si svolgono sul territorio, e ci auspichiamo che ne nascano sempre di più, ritenendole strategiche sia per le singole manifestazioni che per la città.

Indubbia la ricaduta sul tessuto economico della città e sull’intero territorio provinciale, ringrazio l’organizzazione dell’evento che si è tenmuto nella splendida cornice di Palazzo Ducale che è stata ammirevole.

Anche in quest’occasione posso affermare, in linea con la campagna The Lands of Giacomo Puccini, che come ente camerale promuoviamo da diversi anni, che scegliere Lucca e la sua provincia come destinazione del viaggio è un’esperienza unica, piacevole e indimenticabile tanto da far esclamare a tutti: It’great to be here! ”.