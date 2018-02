Economia e lavoro



Giovanna Lo Zopone (FP Cgil): “Basta giocare con la vita delle persone, vanno stabilizzati i precari della sanità”

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:30

La stabilizzazione dei precari sta subendo uno stallo insopportabile e la Fp Cgil di Lucca Versilia e Valle del Serchio, chiede alla Regione Toscana e alle Aziende Sanitarie di premere l'acceleratore su questo tema, altrimenti sarà mobilitazione. Il tema, è da sempre molto caro alla Fp Cgil: “Abbiamo sottoscritto a livello nazionale l'accordo del 30 novembre 2016 perché al suo interno non c'era solo l'impegno politico a mettere a disposizione le risorse economiche per il rinnovo dei contratti pubblici, ma anche la possibilità concreta di una nuova stabilizzazione dei precari. Abbiamo atteso prima l'uscita della legge (dlgs 75 del 25 maggio 17) e successivamente e pazientemente l'uscita delle circolari applicative perché la legge non era stata molto chiara. E mentre aspettavamo le circolari abbiamo fatto un'intesa con la Regione Toscana, perché l'opportunità di stabilizzazione che dava la legge si potesse tradurre in realtà appena il quadro normativo fosse più chiaro. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile, ora chiediamo che anche gli altri facciano quanto di loro competenza”.

“Siamo stanchi di aspettare, basta giocare con la vita delle persone ora vogliamo i fatti perché ci sono tutti i presupposti. Persone che sono state sfruttate a tempo determinato su posti stabili per anni con lo spauracchio del rinnovo si o rinnovo no. Ora la politica che ha creato il problema faccia il suo dovere e subito...solo in provincia di Pisa tra quelli ancora in servizio e quelli scaduti ma che hanno tutti i requisiti si parla di almeno 70 persone”.