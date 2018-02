Economia e lavoro



Guglielmo Menchetti è il nuovo direttore del dipartimento di Medicina Generale

martedì, 6 febbraio 2018, 15:21

Guglielmo Menchetti, medico di famiglia di Lucca, è il nuovo direttore del dipartimento della Medicina Generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

Il dottor Menchetti è stato nominato nei giorni scorsi dalla Direzione aziendale ed è entrato in servizio nel nuovo ruolo già dal 1° febbraio scorso.

Il Dipartimento, di cui fanno parte i coordinatori delle 40 Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) degli ambiti di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Versilia, in rappresentanza di circa mille medici di famiglia, ha l’obiettivo di organizzare e qualificare l’assistenza sanitaria territoriale e in particolare il settore delle Cure Primarie garantendo risposte adeguate ai bisogni della cittadinanza.

Il Dipartimento affianca la Direzione dell’Azienda sanitaria nella definizione degli obiettivi strategici aziendali e - attraverso il suo direttore - partecipa alla programmazione aziendale ed alla definizione dei percorsi inerenti la gestione della cronicità e la continuità assistenziale ospedale-territorio, negoziando anche con la Direzione le risorse necessarie nell’ambito questi percorsi.

Un compito certamente non facile, considerando che il territorio aziendale mette insieme realtà molto diverse, che presentano ancora difformità nell’erogazione delle prestazioni.

Si tratta di un Dipartimento innovativo a livello nazionale, visto che quello dell’Azienda USL Toscana nord ovest è uno dei primi tentativi strutturati di creare uno stretto collegamento tra medici di famiglia ed organizzazione aziendale. Il dottor Menchetti avrà infatti un rapporto diretto con i coordinatori di AFT e, tramite loro, con i medici di famiglia dei cinque ambiti territoriali.

Dopo un periodo formativo in ambito neurologico, il dottor Menchetti ha svolto l’attività di medico di medicina generale per quasi 40 anni dedicandosi oltre che alla cura dei propri assistiti anche all’organizzazione dell’attività dei medici di famiglia della ex ASL 2, contribuendo alla stesura dei primi accordi aziendali e rivestendo anche il ruolo di responsabile di Zona Distretto della Piana di Lucca negli anni 2003 e 2004. Iscritto all’albo degli animatori di formazione permanente della Regione Toscana,dal 1998 ha organizzato e gestito numerosi corsi di aggiornamento dedicati alla Medicina Generale.

Abilitato a partire dal 1994 a svolgere la funzione di medico tutor, ha inoltre svolto continuativamente attività tutoriale nei confronti dei colleghi iscritti al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale.

Dall’anno accademico 2009-2010 è poi docente incaricato dall’Università di Pisa per il master in “Infermiere di famiglia e di comunità” indirizzato a laureati in Scienze Infermieristiche.