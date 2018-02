Menesini ha incontrato i docenti che rischiano di rimanere “precari all'infinito”

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 3 febbraio 2018, 13:30

L'unico accesso, già previsto dal Regolamento urbanistico vigente, per la Smurfit Kappa rispetto a quello attuale da via Pesciatina e via del Chiassetto, che presenta criticità per la sicurezza stradale, essendo un tratto stradale residenziale e particolarmente denso di attività commerciali e servizi, è quello dalla rotonda di via del...

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:38

Dopo otto mesi è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Artigiani dell’area tessile-moda e dell’ area chimica, ceramica, gomma-plastica

venerdì, 2 febbraio 2018, 14:25

Appalti pulizie della Caserme dei Vigili del Fuoco della Toscana: per le lavoratrici (in tutto circa 30) stipendi in ritardo e mancata applicazione del contratto di lavoro nazionale. Sono questi i motivi che hanno indotto gli addetti a proclamare tre scioperi in 9 mesi con Filcams Cgil e UilTrasporti

venerdì, 2 febbraio 2018, 13:00

Presentato a gennaio all'assemblea dei sindaci, il piano industriale si pone come obiettivo il contenimento dei costi di gestione della società (sono stimati fino a 3,5 milioni di euro l'anno di tagli) attraverso una gestione più efficace di tutte le risorse, con la finalità di rendere più sostenibile la spesa...

giovedì, 1 febbraio 2018, 17:32

Si chiama “Differenzia e...vinci!” il nuovo concorso promosso da Sistema Ambiente per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. Il concorso è rivolto a tutte le utenze domestiche del comune di Lucca che abbiano un contratto attivo e siano in regola con i pagamenti delle fatture

giovedì, 1 febbraio 2018, 16:54

La conversione delle obbligazioni subordinate MPS in azioni ha causato perdite ingenti, comprese tra il 50 e l’80 per cento, ai piccoli risparmiatori, alcuni dei quali avevano acquistato senza conoscere i rischi e la complessità del prodotto finanziario, spesso collocato con modalità scorrette.