Economia e lavoro



"Trasporto pubblico allo sbando": CUB Trasporti chiede un consiglio straordinario e attacca... Bindocci

sabato, 3 febbraio 2018, 23:51

Il trasporto pubblico locale è allo sfacelo: ne è convinto la Cub - Trasporti Confederazione Unitaria di Base uno dei sindacati di Base più importanti in Italia.

“Il trasporto pubblico, oggi, è del tutto inadeguato a generare una mobilità intermodale efficiente e virtuosa, anche perché gli investimenti in questo settore, soprattutto nell'ambito urbano. Stamani il veicolo A4066 sulla linea Balbano-Lucca-Marlia, un nostro bus, ha perso moltissimo gasolio, provocando diversi incidenti che potevano avere gravissime conseguenze”.

E' accaduto prima delle 9 di questa mattina (3 febbraio) per cause ancora da accertare. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno bonificato la carreggiata occupandosi anche di evitare che le auto transitassero sulla chiazza di gasolio. Anche i tecnici della Gesam hanno effettuato un sopralluogo per escludere la fuga di gas. Per fortuna non ci sono stati feriti.

“E' andata meglio a Balbano, dove ci si è accorti di un'altra perdita di gasolio sull'asfalto che potrebbe essere stata provocata dallo stesso mezzo: un'auto ha sbandato ed è finita sul ciglio della carreggiata per fortuna senza conseguenze. Autista ha fatto quanto poteva al quale non possono assolutamente essere imputate le responsabilità.

“I mezzi della CTT Nord, questa scatola vuota di società partecipate ora diventata ONE scarl, in realtà racchiude interessi di politici e banche oltre ai politici trombati messi per fedeltà politica a dirigere azienda del tpl in maniera assolutamente inadeguata e nella totale incapacità di saper anche solo saper gestire un trasporto pubblico che dovrebbe proiettarsi al futuro e rispondere alle esigenze degli utenti che pagano le tasse. Va anche fatta chiarezza su un fatto i sindacati confederali hanno le loro responsabilità, più interessati a fare tesserati fra i neo assunti ai quali vengono fatte le promesse di una assunzione definitiva , e interessati a ritagliarsi posti negli uffici o posti di comando esattamente come successo in Atac a Roma”.

La Cub Trasporti Toscana ribadisce con fermezza e volontà intenzione di rivolgersi alla procura anche perché il veicolo A4066 poi é stato rimesso in servizio dopo un accurato lavaggio, ma la Cub ha segnalazioni che già altre volte questa vettura ha avuto stessi problemi. La Cub si rivolge nuovamente a tutti i cittadini e pendolari di lucca e non solo , segnalateci tutti i disservizi causati dal tpl perché la Cub andrà fino in fondo sia alla magistratura che alla commissione trasporti a Roma consegnando documentazione.

“Infine chiediamo sempre ai cittadini di sostenere con forza tutti i lavoratori tutti gli autoferrotranvieri che sono vittime anche loro . La Cub infine vuole anche che il consigliere Massimiliano Bindocci possa saper spiegare come mai a conoscenza di quanto succede e ad oggi non ha presentato una sola interrogazione. Forse il suo chiaro evidente conflitto di interesse essendo delegato della Uil sindacato confederale responsabile della job acts? Cosa ci fa un delegato della Uil nel Movimento 5 Stelle quando lo stesso Beppe Grillo li ha rottamati. Perché non ha lasciato il sindacato come aveva detto a tutti gli attivisti e non l'ho ha fatto?”.