Economia e lavoro



Ufficio gare centralizzate ed economie di scala: al Consorzio in sei mesi altri 134mila euro di risparmi

lunedì, 5 febbraio 2018, 14:22

Grazie al nuovo ufficio unico per le gare centralizzate, ed alle economie di scala prodotte dall’Ente consortile che adesso si occupa della sicurezza idraulica dell’intera Toscana settentrionale, crescono i risparmi al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: e l’abbattimento dei costi di funzionamento dell’Ente permette ulteriori investimenti per i lavori e le opere sul territorio.

Bastano pochi numeri per tracciare i risultati raggiunti; le ultime 21 gare svolte al Consorzio dal giugno scorso, per l’attribuzione di servizi esterni, hanno comportato affidamenti complessivi pari a 913mila euro complessivi. Rispetto ai precedenti affidamenti, il risparmio totale è pari a 134mila euro, con una flessione di oltre il 14 per cento. I cali dei costi più vistosi si registrano nelle spese per le macchine multifunzione (meno 88 per cento), assicurazioni RCA (meno 13 per cento), DPI e vestiario (meno 12 per cento), presidi antincendio ed estintori (meno 8 per cento), pulizie sedi (meno 8 per cento) ed energia elettrica (meno 7 per cento).

“A quattro anni dall’avvio dell’operatività del Consorzio, possiamo senza dubbio parlare di una scommessa vinta – sottolinea il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – La Regione ci aveva visto giusto, con la sua legge di riforma: unendo le forze, sono cresciute le economie di scala e i risparmi. Inoltre, la conformità del nostro comprensorio permette di continuare ad assicurare, su ciascun territorio, un presidio tecnico-operativo efficace e puntuale: che era e rimane l’obiettivo primario della nostra azione. I numeri, d’altronde, parlano da soli. E il processo non è ancora concluso: i margini per far scendere ulteriormente le spese e per accrescere l’efficacia del nostro lavoro sono ancora ampi”.

Altri importanti risparmi arrivano anche nell’acquisto dei computer a disposizione dei dipendenti: grazie all’utilizzo del canale “Start, negozio elettronico della Regione Toscana” per il loro reperimento, il Consorzio ha centrato un abbattimento dei costi di oltre il 15 per cento.

“Da quattro anni, l’impegno per la lotta alle spese inutili rappresenta una delle nostre priorità – prosegueRidolfi–Nel processo di costruzione dell’Ente, l’obiettivo dell’efficienza è sempre stata la nostra stella polare. E i risultati ci danno ragione, coi risparmi prodotti che, nel tempo, sono cresciuti senza sosta: negli ultimi sei mesi, l’abbattimenti dei costi è stato di ulteriori 134mila euro”.