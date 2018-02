Uiltec al congresso, confermato il segretario Massimo Graziani

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:30

La stabilizzazione dei precari sta subendo uno stallo insopportabile e la Fp Cgil di Lucca Versilia e Valle del Serchio, chiede alla Regione Toscana e alle Aziende Sanitarie di premere l'acceleratore su questo tema, altrimenti sarà mobilitazione

venerdì, 9 febbraio 2018, 15:04

Non solo sconti in bolletta, ma anche taglio del 50 per cento di tutte le operazioni, previste dal tariffario, sul contatore: dal primo febbraio è entrato in vigore il nuovo regolamento del Fondo Utenze Disagiate di GAIA S.p.A, il quale amplia decisamente sia la platea di destinatari, sia i benefici...

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:09

A Sant'Anna si aprono i cantieri del Piu- Progetti di innovazione urbana, per i quali il comune di Lucca investirà complessivamente circa 8 milioni e 700 mila euro: di questi, 6 milioni e 500 mila euro circa derivano da un finanziamento della regione Toscana

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:36

La UIL FPL Toscana ritiene che il vero e proprio "tira e molla" che sta caratterizzando il comportamento dell'Assessorato regionale alla Sanità sulla stabilizzazione degli operatori precari del servizio sanitario della Toscana che ne hanno diritto in base alle norme nazionali, non sia più accettabile

giovedì, 8 febbraio 2018, 17:49

Se lo chiedono gli oltre 50 lavoratori che oggi pomeriggio si sono riuniti in un'animata e partecipatissima assemblea - in vista anche del consiglio comunale a tema - al termine della quale hanno dichiarato di essere pronti "ad iniziative che possano condurre a una soluzione chiara e positiva"

mercoledì, 7 febbraio 2018, 17:58

Aziende in cerca di cuochi, lavapiatti, receptionist, insegnante di musica, animatori turistici, magazzinieri, ingegneri meccanici, fresatori, ingegneri elettronici, elettricisti industriali, disegnatori meccanici e altre figure professionali