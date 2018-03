Economia e lavoro



Bertocchini: "Niente di nuovo sulla vicenda Lucca Solare, noi ci atteniamo ai fatti"

giovedì, 15 marzo 2018, 12:04

Marcello Bertocchini, presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha preso atto della lettera ricevuta e inviata dal ministero dell'economia e delle finanze circa la possibilità di esercitare un'azione di responsabilità nei confronti dei vecchi vertici amministrativi in merito alla storia di Lucca Solare. "Non ci sono novità - ha detto Bertocchini - nel senso che rispetto a quanto già si sapeva non sono emersi nuovi elementi se non, appunto, questa lettera che ci trova tranquilli e consapevoli. Noi ci atteniamo ai fatti e i fatti parlano da sé. Ci sono stati fiumi d'inchiostro versati lo scorso anno, una lettera che ricevemmo dal ministero e alla quale rispondemmo, ora questa ultima in cui ci manifestano l'eventualità di un'azione di responsabilità da esercitare. Noi ci siamo rivolti a un esperto in materia e attendiamo fiduciosi. Tutto qua".