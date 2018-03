Economia e lavoro



Bilanci, Confindustria Toscana Nord: "Aumenta la reddittività"

lunedì, 12 marzo 2018, 14:59

di eliseo biancalana

"Le imprese hanno superato gli anni difficili della crisi e stanno sperimentando un ritorno alla reddittività". Con queste parole il presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi ha riassunto i risultati dell'analisi dei bilanci 2006-2016, a cura dell'Osservatorio sui bilanci del Centro Studi dell'associazione degli industriali. "Un lavoro molto grosso – ha affermato il presidente, – sono state analizzate più di 2100 società tra Lucca, Prato e Pistoia".

La conferenza stampa si è tenuta a Palazzo Bernardini a Lucca. "L'Osservatorio sui bilanci integra e completa il lavoro del Centro Studi" ha spiegato Grossi, per il quale lo studio offre alle imprese un "benchmark" per potersi autovalutare. "Ma noi vorremmo che servisse anche ai nostri interlocutori istituzionali" ha aggiunto il presidente. L'Osservatorio ha riclassificato e rielaborato i conti economici e gli stati patrimoniali di tutte le società di capitali manifatturiere attive che hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque anni, con valori superiori alle soglie minime. Nel complesso si tratterebbe di una base di dati rappresentante in media l'85 per cento delle società di capitali manifatturiere e circa il 60 per cento del valore aggiunto del settore. "Si tratta di valori particolarmente elevati" ha osservato il direttore del Centro Studi Enrico Mongatti.

Nel complesso dalla ricerca emerge una crescita del valore aggiunto grazie a una dinamica favorevole dei costi esterni. Nel periodo 2015-2016, l'incremento ha riguardato quasi tutti i settori: chimica, plastica e farmaceutica (più 8,7 per cento); lavorazioni non metallifere (più 3,5 per cento); alimentari (più 2,5 per cento); moda (più 1 per cento); legno e mobile (più 5,6 per cento); carta, cartotecnica e stampa (più 7,5 per cento); metalmeccanico (più 11,4 per cento). La crescita totale del settore manifatturiero è stata del 6,6 per cento, con una crescita dell'8,2 per cento a Lucca, del 9,6 per cento a Pistoia e del 2,1 per cento a Prato (i risultati pratesi hanno risentito in modo negativo dell'andamento dei costi esterni in alcuni comparti significativi del distretto del tessile).

In crescita anche il costo del personale ("gravato da un grande carico contributivo e fiscale" ha ricordato Mongatti) e il margine operativo lordo delle imprese analizzate. Un impatto favorevole sugli utili di esercizio è stato dato dai minori oneri finanziari. "Indebitarsi non è stato semplice – ha spiegato il direttore – ma è costato meno". Anche l'incidenza delle imposte è restata relativamente bassa, e ha giovato l'eliminazione dei costi del lavoro dalla base imponibile dell'Irap. La crescita del valore aggiunto è stata supportata da maggiori investimenti, dove risulta sempre più rilevante l'incidenza del capitale proprio delle imprese. La reddittività risulta in crescita sia se si guarda al ROA (Return on assets), sia prendendo in considerazione il ROE (Return on equity).

"Gli imprenditori ci credono, vogliamo che ci credano anche i nostri interlocutori istituzionali" ha dichiarato Grossi, che ha ricordato che l'associazione degli industriali ha presentato prima delle elezioni il documento "Le priorità per lo sviluppo economico del nostro territorio", contenente proposte per il rilancio dell'economia locale.