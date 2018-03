Economia e lavoro



Bilanci rosei per il manifatturiero lucchese

lunedì, 12 marzo 2018, 15:21

di eliseo biancalana

Cresce il valore aggiunto del manifatturiero lucchese. Lo si evince dall'analisi dei bilanci 2006-2016 realizzata dall'Osservatorio bilanci del Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, che ha preso in esame oltre 2100 società di capitali manifatturiere a Lucca, Prato e Pistoia.

Guardando nello specifico alla nostra provincia, la crescita di valore aggiunto dal 2015 al 2016 è stata dell'8,2 per cento, quindi al di sopra di quella dell'area Toscana Nord, che è stata invece del 6,6 per cento. Guardando ai singoli settori, in lucchesia il lapideo (inteso solo come attività manifatturiera) ha visto una crescita del valore aggiunto del 2,4 per cento. La meccanica per la carta ha avuto invece un incremento del 5,4 per cento, mentre per la carta, la cartotecnica e la stampa il valore aggiunto è salito dell'11,5 per cento (il tissue del 18 per cento). Molto forte la crescita del valore aggiunto nella costruzione di imbarcazioni, che registra un più 30,1 per cento. In quest'ultimo caso va però considerato che il settore viene da anni piuttosto complicati, che avevano visto una notevole discesa.

Guardando al margine operativo lordo, la quota del valore aggiunto operativo destinata a "pagare" l'utilizzo del capitale (ammortamenti e autofinanziamento), i finanziatori esterni (interessi), i soci (utili) e lo stato (imposte) è rimasta piuttosto stabile nei settori sopramenzionati, con l'eccezione di quello della costruzione di imbarcazioni, che vede però una marcata ripresa nel periodo recente rispetto al passato. Per quanto riguarda il capitolo investimenti, dai dati emerge una crescita costante negli ultimi anni, soprattutto nei settori della costruzione delle imbarcazioni e in quello della macchina per la carta.

Il rapporto completo viene presentato oggi pomeriggio a Palazzo Bernardini, sede locale di Confindustria Toscana Nord.