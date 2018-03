Economia e lavoro



Campo di Marte, i comitati chiedono scelte condivise: "No speculazioni!"

venerdì, 16 marzo 2018, 15:07

di eliseo biancalana

"Sarebbe bene che il comune prendesse in considerazione la possibilità di acquistare l'area del Campo di Marte" è stato affermato durante la conferenza stampa convocata al Grand Hotel Guinigi da alcuni comitati impegnati sul tema della sanità. I comitati chiedono all'amministrazione di assumere scelte condivise sul futuro dell'area, evitando speculazioni a vantaggio di pochi.

La conferenza ha visto la partecipazione di Marina Manfrotto, Gemma Urbani e Gabriella Bertani per il comitato "Sanità Lucca"; Alessandro Di Vito per i comitati "Lucca per una sanità migliore" e "Lucca est – Sergio Ghiselli"; Paolo Pescucci del gruppo "Salviamo Campo di Marte"; Roberto Lenzi per lo "Osservatorio Partecipato". Lenzi ha ricostruito le posizioni assunte nel tempo dall'amministrazione comunale sul futuro dell'area, sostenendo che si sarebbe passati dal dire che l'uso doveva essere al 100 per cento pubblico all'ammettere, in un periodo più recente, la possibilità di un uso residenziale. "Mi sembra che l'amministrazione abbia le idee poco chiare – ha affermato Lenzi. – Sarebbe il caso che il sindaco decidesse una volta per tutte le sue intenzioni". Sono preoccupati i comitati per i progetti che stanno circolando sul Campo di Marte, tra cui la possibilità che venga aperta una nuova strada che farebbe decadere l'area da zona acustica 2. "Cerchiamo di non fare l'errore che si è fatto quattordici anni fa" ha ammonito Di Vito, che ha ricordato la battaglia dei comitati contro la costruzione dell'ospedale San Luca, per il quale i cittadini avrebbero speso molto per poi trovarsi con una struttura che sarebbe piena di criticità, tra cui la carenza di posti letto. "La gente non ne può più – ha sbottato Urbani, – abbiamo già pagato abbastanza". "Noi cittadini dobbiamo dire la nostra" ha sostenuto Pescucci.

Per i comitati, il comune dovrebbe aprire un tavolo con Asl e sindaci della Piana per decidere insieme il futuro del Campo di Marte, ascoltando i cittadini. Andrebbe inoltre conservata la finalità sociale e sanitaria della struttura, che potrebbe ospitare l'Hospice e il nucleo Comi che adesso sono a Maggiano, e anche una delle RSA comunali che attualmente necessita di grossi lavori di ristrutturazione. Inoltre ci sarebbe già un progetto per un "Nuovo Campo di Marte", con un padiglione centrale per acuti chirurgici e pronto soccorso, e un totale di 250-300 posti letto. Ci sarebbe pure spazio per una nuova elisuperficie abilitata per l'uso notturno, che potrebbe essere utilizzata anche dalla vicina sede dei vigili del fuoco. I comitati spingono poi affinché il comune riacquisti l'area (anche reperendo le risorse necessarie con il crowdfunding civico) e ne affidi poi la gestione a una fondazione creata ad hoc.

La battaglia dei comitati può contare sull'appoggio del Movimento 5 Stelle, che ha partecipato alla conferenza con il consigliere regionale Gabriele Bianchi e il consigliere comunale Massimiliano Bindocci. Presente anche il consigliere comunale Samuele Cosentino (SìAmo Lucca).