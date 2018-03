Economia e lavoro



Cerca Lavoro: Beach Club Versilia cerca personale per la prossima stagione estiva. Ecco come candidarsi

venerdì, 9 marzo 2018, 11:52

Al via le selezioni per la ricerca di diverse figure dell'attività stagionale Beach Club al Cinquale (Ms) in vista della prossima estate. Meta di Vip, icona della movida della costa e stabilimento balneare tra i più moderni, il Top Club è già alla ricerca di nuove figure da inserire nel suo organico. Posizioni aperte: barman, camerieri e personale di cucina. Tante le novità in vista della prossima estate con il potenziamento dei servizi dello stabilimento balneare e della discoteca con numerosi ospiti, dj set di livello internazionale e grandi brand ad accompagnare le attività h 24 dell'esclusiva location. "Puntiamo – spiega Federico Bertilorenzi manager della struttura – a migliorare ulteriormente i già elevati standard dei servizi che offriamo ai nostri clienti. Lo stabilimento balneare, da questo punto di vista, rappresenta un core business importante per la promozione del Club e del nostro litorale su cui investiremo molto. Siamo già al lavoro per alcuni eventi speciali, in pieno stile Beach Club, dove gli elementi ambientali uniti alla tecnologia, all'animazione, all'intrattenimento musicale e ad alcune sorprese, renderanno ogni serata irripetibile". Per informazioni e candidature è possibile inviare il curriculum a info@beachclubversilia.it oppure rivolgersi alla segreteria allo 0585.807876. Info anche su www.beachclubversilia.it