Economia e lavoro



Claudio Togni nuovo coordinatore del settore ristorazione di Confesercenti Lucca

venerdì, 9 marzo 2018, 11:33

Confesercenti Toscana Nord sede di Lucca ha un nuovo coordinatore del settore ristorazione. Si tratta di Claudio Togni, ristoratore lucchese che gestisce con la moglie l’Osteria “Anna e Leo” in centro storico.

Togni è conosciuto da sempre, in Italia e all’estero, come mastro pastaio, distinguendosi in particolare per le lavorazioni di pasta artigianale essiccata in celle statiche e come cultore dei grani autoctoni. Da circa tre anni con la moglie ha aperto una piccola bottega, con annessa Osteria, dedicata ai figli, Anna e Leo, dove vengono serviti solo piatti tipici preparati con materie prime lucchesi.

“Come Confesercenti – afferma Esmeralda Giampaoli, presidente Confesercenti Lucca- siamo davvero soddisfatti che Togni abbia assunto la guida di questo importante settore. Come associazione da sempre portiamo avanti l’idea che lo sviluppo economico ed imprenditoriale della nostra città debba coniugarsi con la valorizzazione del prodotto tipico locale. Solo una ristorazione attenta alle produzioni agroalimentari locali ed alla tipicità può avvicinare una clientela di qualità, in linea con la vocazione turistica e culturale più autentica del nostro territorio.”

“Nel prossimo periodo – conclude Giampaoli- con Togni porteremo avanti un progetto che coinvolgerà tutti i ristoratori lucchesi, che abbiano a cuore questa filosofia, attivando sinergie importanti anche con i produttori locali. Ristorazione e produzione, infatti, devono necessariamente andare a braccetto, al fine di mettere in evidenza tutta la ricchezza della filiera coinvolta. Il tutto con la finalità di esaltare le eccellenze del nostro territorio”.