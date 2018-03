Economia e lavoro



Consorzi forestali: "Insieme, si cresce"

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:44

A febbraio, i consigli di amministrazione dei due consorzi forestali di Villa Basilica e delle Colline Lucchesi hanno approvato i rispettivi bilanci 2017, confermando il trend positivo di queste nuove realtà.

Massimo Giambastiani, eletto Presidente del Consorzio delle Colline Lucchesi nel 2016, sottolinea che: "Negli ultimi diciotto mesi le attività si sono moltiplicate, il fatturato è cresciuto e soprattutto è tornato un certo ottimismo tra i nostri soci. Il bilancio 2017 sancisce un cambio di passo e siamo certi che il 2018 confermerà questa tendenza. Ci tengo a sottolineare lo sforzo interno di comunicazione e la trasparenza delle nostre azioni verso i soci. Abbiamo ricevuto un conferimento di boschi anche da parte dei Comuni di Lucca e di Pescaglia: e questo ci obbliga al massimo rigore e chiarezza di comportamento". "Il nostro Consorzio, per statuto, non ha fini di lucro, per cui i nostri ricavi vengono investiti per la corretta gestione forestale. La nostra attività, anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, mira alla salvaguardia del patrimonio colturale e culturale rappresentato dalla viabilità minore, dai castagneti da frutto e dagli alberi monumentali". Prosegue Giovanni Ciniero, Presidente del Consorzio forestale di Villa Basilica e amministratore delle Colline Lucchesi. "Da quando la collaborazione tra i due Consorzi è cresciuta, abbiamo tratto beneficio tutti. Ognuno di noi cerca di fare sistema tra i piccoli proprietari e le micro-imprese del settore forestale. Collaborando, questa capacità di essere di riferimento per i tanti piccoli è cresciuta. Non dimentichiamo poi la cooperazione con l'Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia e con il Consorzio Forestale delle Cerbaie.

Ciniero insiste su questo punto: "Le nostre esperienza hanno molto più valore di quello che è il nostro effettivo peso. Noi rappresentiamo non solo numerose micro-imprese che beneficiano di facilitazioni, servizi e opportunità di mercato, ma anche veri e propri pezzi di comunità che vivono e presidiano i nostri territori montani e agricoli, cercando di contrastare giorno per giorno i fenomeni di abbandono e spopolamento. E non siamo noi a dirlo, lo dice chi ci continua a cercare: da Capannori a Pescia, dalla montagna pistoiese alla Media Valle del Serchio e arrivando fino alla Versilia, sono tante le persone, gli animatori di borghi montani, i boscaioli, i giovani agricoltori e le piccole aziende che amano la montagna, che su di essa vedono il loro futuro e che per queste ragioni ci chiedono di far parte delle nostre organizzazioni". Giambastiani e Ciniero spiegano meglio il loro concetto: "Ci riferiamo ad un mondo che vigila e lavora su ampie aree di territorio e che a fatica reclama il proprio diritto di cittadinanza". "Il punto" conclude la nota "è che pur avendo uno scarso peso elettorale, queste persone svolgono una funzione di conservazione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e delle tradizioni, di cui beneficia l'intera cittadinanza".