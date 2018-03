Economia e lavoro



Donne Impresa, Francesca Buonagurelli nuova responsabile provinciale

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:24

Francesca Buonagurelli nuova responsabile di Donne Impresa. La prima agri-chef laureata in Toscana, titolare dell’agriturismo “Al Benefizio”, a Barga (Lu), succede alla versiliese Elena Giannini. Presidente uscente di Terranostra, l’associazione degli agriturismi in seno a Coldiretti, la storia della Buonagurelli in agricoltura inizia nel ’99 quando acquista un podere in stato di abbandono nel comune di Barga e con un cambio di vita si dedica ad apicoltura e olivicoltura. E’ nel 2001, dopo un’attenta ristrutturazione, che nasce il suo agriturismo. Molto attiva sul fronte della didattica, è da sempre in prima linea partecipando attivamente, in qualità di rappresentante di Coldiretti, al “Tavolo di rete contro la violenza sulle donne della Versilia”.



La sua elezione arriva alcuni giorni dopo la divulgazione dei dati sull’imprenditoria femminile della Camera di Commercio: un’impresa su tre (800 su 2.4924) in agricoltura è a guida femminile (32%) a conferma della sempre più crescente importanza in un settore sempre più orientato verso la multifunzionalità, l’accoglienza e l’originalità. Congratulazioni per la nomina arrivano dalla neo Presidenza di Coldiretti e dalla direzione.



“Francesca abbina esperienza, concretezza ed attaccamento all’associazione. – spiega Maurizio Fantini, Direttore Coldiretti Lucca – Elementi che è pronta a trasmettere alle nostre imprenditrici e a tutte le donne che si stanno affacciando con interesse, progetti ed idee al nostro settore. In questi anni abbiamo lavorato molto per rafforzare la presenza femminile in agricoltura ed avevamo ragione: hanno contribuito ad un ulteriore salto di qualità della nostra offerta, anche in ambito turistico e ricettivo, didattico ed enogastronomico, che proiettano la nostra agricoltura verso il futuro”.