Fiom Cgil primo sindacato in provincia di Lucca

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:42

Tariffe sanitarie super scontate per i pensionati - 27 mila nelle tre provincie di Lucca Massa e Pistoia - iscritti a Fnp-Cisl Toscana Nord e per i loro familiari. E tempi di attesa per visite e esami decisamente ridimensionati

mercoledì, 7 marzo 2018, 17:09

L'incontro che si è tenuto questa mattina è stato sollecitato proprio da Menesini, durante il quale gli insegnanti hanno esposto le loro ragioni e le loro diffuse preoccupazioni sulla situazione venutasi a creare a livello nazionale che mortifica il lavoro dei maestri e ne prolunga lo stato di precarietà

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:31

Proseguono i lavori del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese: una delle arterie idrauliche più importanti e maestose del nostro territorio, da secoli intrinsecamente legata allo sviluppo economico e sociale della Città, nonché alla sua sicurezza idraulica

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:06

Sono 8 mila 258 le imprese femminili attive in provincia di Lucca a fine 2017: dopo un periodo di ininterrotta crescita, nel corso del 2017 si è registrata un’inversione di tendenza che ha progressivamente portato la flessione al -0,8 per cento nei dodici mesi, per 69 imprese in meno

martedì, 6 marzo 2018, 16:03

Si terrà mercoledì 7 marzo, alle 12,30, in Prefettura l'incontro istituzionale richiesto dal presidente della Provincia Luca Menesini sulla questione dei Maestri elementari esclusi dalle graduatorie per l'immissione in ruolo, a causa della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 20 dicembre

martedì, 6 marzo 2018, 12:53

Alla Clinica Barbantini di Lucca i nuovi trattamenti laser per il disturbo urologico maschile più diffuso. Terapie hi-tech per l’ipertrofia prostatica benigna: con il laser verde Greenlight interventi salvaprostata senza chirurgia