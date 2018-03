Economia e lavoro



Fondazione Carilucca, voglia di ghigliottina

mercoledì, 14 marzo 2018, 23:24

di aldo grandi

Forse non ci speravano nemmeno più. Forse ci avevano messo una pietra sopra. Forse. Certo è che la lettera con cui il ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a valutare l'ipotesi di esercitare un'azione di responsabilità verso i vertici che, all'epoca, presero parte alla sfortunata operazione Lucca Solare, arriva quando nessuno se lo aspettava più. Una sorta di boccata di ossigeno verso tutti coloro, e non erano né sono pochi, avevano cercato in ogni modo prima di scalzare dalla sua poltrona King Arthur al secolo Arturo Lattanzi, quindi, influenzarne la successione senza, tuttavia, riuscirci.

L'ispezione del ministero e la successiva relazione, a primavera 2017, erano scaturite dalla consegna che alcuni personaggi, uno in particolare, aveva fatto di un esposto proprio in merito alla vicenda di Lucca Solare, storia che era, poi, affiorata su alcuni organi di informazione nazionali. Tutto questo can can mediatico aveva spinto il ministero a inviare gli ispettori per verificare le eventuali ipotizzate irregolarità dell'operazione Lucca Solare nella quale la Fondazione aveva perso, pare, una somma di circa 10 milioni di euro. Ed effettivamente qualche anomalìa è stata riscontrata nella valutazione dei rischi e delle possibilità di rientro, ma nessuno si aspettava che il ministero arrivasse a invitare la Fondazione stessa a ipotizzare una azione di responsabilità verso i vecchi vertici amministrativi che, poi, sarebbero gli stessi che, adesso, reggono le fila dell'istituto di San Micheletto.

Sì, perché a capo della fondazione adesso c'è Marcello Bertocchini, braccio destro di Arturo Lattanzi e da lui apertamente sorretto per succedergli sulla poltrona di presidente. Così come i componenti del consiglio di amministrazione eletti dall'organo di indirizzo sono stati scelti su una 'lista' che lo stesso King Arthur ha ritenuto auspicabile.

Questa lettera del ministero arriva, quindi, per coloro che rimasero a bocca asciutta, come il cacio sui maccheroni, l'occasione, cioè, per fare casino e chiedere la testa non tanto dell'ex presidente ormai fuori dai giochi, ma quella di Marcello Bertocchini o, nel peggiore dei casi, un ridimensionamento degli equilibri all'interno della fondazione che, non dimentichiamolo, rappresenta la cassaforte di Lucca quella senza i cui denari non si muoverebbe foglia.

E' chiaro che all'orizzonte si profila uno scontro piuttosto vivace tra chi 'chiederà' che venga intrapresa l'azione di responsabilità e chi, invece, ritiene non sussistano gli elementi né le colpe per procedere. Anche perché non si capisce bene di che cosa dovrebbero essere accusati gli stessi vertici Lattanzi in testa a meno che non si voglia intravedere, nel loro operato, la colpa o, addirittura, il dolo.