Giornata del rene: buona partecipazione alle iniziative di screening gratuito

giovedì, 8 marzo 2018, 15:40

Il primo incontro istituzionale sulla vertenza aziendale di Papergroup è stato di carattere conoscitivo, in modo da consentire ai rappresentanti sindacali e della RSU aziendale di illustrare lo stato dell'arte e, soprattutto, di esprimere le preoccupazioni dei circa 150 occupati nelle varie sedi

giovedì, 8 marzo 2018, 13:28

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione-SNA, la più grande organizzazione di rappresentanza degli agenti assicurativi in Italia con 10 mila iscritti, e le Oo.Ss. dei lavoratori Fesica-Confsal e Confsal-Fisals, con l’assistenza della Confsal nella persona del segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, hanno rinnovato il Ccnl Sna/2014 scaduto nel novembre del...

giovedì, 8 marzo 2018, 12:56

Dare nuovo slancio al comparto comunicazione e supportare le imprese e le competenze dei collaboratori. E’ questo l’obiettivo del rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore comunicazione firmato da Cna Comunicazione e Terziario Avanzato insieme alle altre organizzazioni datoriali e sindacali

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:42

Tariffe sanitarie super scontate per i pensionati - 27 mila nelle tre provincie di Lucca Massa e Pistoia - iscritti a Fnp-Cisl Toscana Nord e per i loro familiari. E tempi di attesa per visite e esami decisamente ridimensionati

mercoledì, 7 marzo 2018, 17:09

L'incontro che si è tenuto questa mattina è stato sollecitato proprio da Menesini, durante il quale gli insegnanti hanno esposto le loro ragioni e le loro diffuse preoccupazioni sulla situazione venutasi a creare a livello nazionale che mortifica il lavoro dei maestri e ne prolunga lo stato di precarietà

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:37

La segreteria provinciale di Lucca della Fiom Cgil commenta i dati del 2017 elaborati e certificati dall'apposita commissione istituita presso la direzione territoriale del Lavoro di Lucca