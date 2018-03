Il Festival dell'edilizia leggera prosegue il 2 e 3 marzo

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 1 marzo 2018, 17:02

Siglato oggi in Regione il verbale d'intesa per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 75/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

giovedì, 1 marzo 2018, 15:59

L'Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, Libera Professione ecc) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero

giovedì, 1 marzo 2018, 13:31

Economia in crisi: il sindacato Uiltec si oppone alla decisione adottata dalla società Air Liquid Italia Service srl che vuole chiudere a Lucca mettendo a rischio i posti di lavoro. Vertice il 12 marzo

giovedì, 1 marzo 2018, 12:07

Azzerati i raccolti di carciofi e finocchi e danni ancora da stimare per le piantagioni di pesche, albicocche e susine. Il freddo siberiano ha spazzato via tutto, gelando gemme e danneggiando irrimediabilmente interi raccolti. Un disastro annunciato da più di un mese da parte di Confagricoltura Toscana che ora denuncia

giovedì, 1 marzo 2018, 11:08

L'ipotesi della realizzazione di un'isola ecologica proprio di fronte al carcere di San Giorgio ha suscitato la preoccupazione, comprensibile e condivisibile, del personale della polizia penitenziaria che ha chiesto ed ottenuto un incontro col prefetto

mercoledì, 28 febbraio 2018, 19:19

Firmato ieri a Firenze il protocollo che coinvolge anche UniPi, UniFi e Cnr. La sicurezza informatica è una delle sfide del nostro tempo. Frodi, estorsioni, furti di identità e di dati sensibili, fino ad arrivare allo spionaggio e al sabotaggio, sono i rischi connessi all'utilizzo delle reti