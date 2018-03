Economia e lavoro



In occasione del primo giorno di primavera una grande festa dell’artigianato lucchese

martedì, 13 marzo 2018, 15:18

di barbara ghiselli

Presentata questa mattina a palazzo Orsetti la manifestazione dedicata alla moda “Primavera dalla testa ai piedi – Rinasce l'artigianato lucchese” che si terrà il 21 marzo nei locali dell'Atelier Ricci in via Burlamacchi, 32 e organizzata oltre che dall'Atelier, dalla Confartigianato in collaborazione con il comune di Lucca. Alla manifestazione, che inizierà alle 17 del suddetto giorno nei prestigiosi saloni della celebre sartoria, prenderanno parte diversi artigiani locali del settore moda e la scuola “M. Civitali”.

“La data scelta per la manifestazione – ha sottolineato l'assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti – non è casuale infatti vogliamo sottolineare la volontà di una 'rinascita' del settore dell'artigianato puntando su di esso i riflettori della città. Anche il nome dell'iniziativa “Dalla testa ai piedi” è stato dato per indicare che i prodotti fatti a mano 'rivestono' completamente, partendo dai cappelli alle scarpe passando per la maglieria, orecchini e borse e, alla fine della giornata, una modella indosserà tutti i prodotti realizzati” L'assessore Mercanti ha infatti ricordato che il pomeriggio del 21 marzo nell'atelier Ricci sarà possibile, in maniera gratuita, per i visitatori osservare gli artigiani mentre producono dal vivo capi e accessori di abbigliamento oltre a vedere in esposizione molti dei loro prodotti già confezionati. “Il successo dei prodotti artigianali – ha aggiunto Mercanti – dipende dall'ascolto con il cliente, dalla sua cura, dalla capacità di personalizzazione e dalla qualità del lavoro e dei materiali utilizzati, tutti ingredienti che mescolati insieme fanno un prodotto unico e di qualità”.

Il direttore di Confartigianato Roberto Favilla ha dichiarato che, per l'iniziativa sono state scelte ditte artigiane presenti nella provincia di Lucca, a dimostrazione che nel territorio lucchese esistono aziende in grado di coprire tutta la filiera della moda e, proprio per questo motivo, sono importanti manifestazioni come questa dove sia possibile diffondere la cultura del manufatto rigorosamente artigianale.

Dello stesso parere Patrizia Ricci dell'atelier che si è detta soddisfatta della sinergia creatasi con il comune e con la Confartigianato per organizzare questa iniziativa che spera possa essere presto replicata. “Sottolineo inoltre – ha evidenziato Ricci – l'importanza della presenza della scuola 'M. Civitali” che si muove nella direzione di una continuità tra scuola e lavoro che permette quindi di applicare ciò che viene imparato sui banchi di scuola”.

Presenti alla conferenza Iolanda Bocci, dirigente dell'Isi Machiavelli di cui fa parte la scuola 'M. Civitali, le professoresse Antonella Malagnino e Sandra Bacci e i rappresentanti delle aziende Fu.La , Les Tricots, Garbo, Villa 31 e La pelle dell'orco, aziende che saranno presenti alla manifestazione del 21 marzo.