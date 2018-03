Economia e lavoro



"Lavoro e famiglia": Italia fanalino di coda europeo per l'occupazione femminile

venerdì, 9 marzo 2018, 16:05

Donne, madri e lavoratrici? Sì, no, forse. Questo, ma anche il rapporto tra coniugi, le distanze tra uomini e donne nel mondo del lavoro e molto altro, è stato al centro della giornata di studi organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera dal titolo "Lavoro e Famiglia". Un'occasione importante, organizzata insieme conl'associazione degli Avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) e con l'Associazione avvocati giuslavoristi italiani (AGI)all'indomani della Giornata internazionale della donna, per discutere della situazione delle donne lavoratrici in Italia.

Negli ultimi 4 anni, l'occupazione femminile è cresciuta di 5 punti, raggiungendo il 48 per cento. Un dato confortante solo in parte: ci sono, infatti, 13 punti percentuali di distanza dal dato relativo agli uomini lavoratori e 12 da quel 60 per cento indicato come ottimale dalla strategia di Lisbona per il 2010. L'Italia, infatti, per l'occupazione femminile scivola al penultimo posto nella classifica europea, di poco sopra la Grecia, e molto distante dalla Germania, medaglia d'oro con il 70,8 per cento di donne lavoratrici. Si capisce, quindi, che l'essere donna, e soprattutto madre, nell'Italia del lavoro è ancora oggi una discriminazione. Un terzo delle donne, infatti, abbandona il lavoro dopo il primo figlio e solo 43 madri su 100 riprendono l'impiego dopo il parto. Le disparità europee non colpiscono solo le madri, ma anche i padri. Sono il 25 per cento i papà tedeschi che fanno uso di forme di congedo parentale, percentuale che sale al 30 per cento in Svezia e che crolla in Francia e in Italia, rispettivamente ferma all'11 e al 6,9 per cento.

L'esigenza, emersa anche durante la giornata di studi che ha visto la partecipazione di avvocati, consulenti del lavoro e addetti ai lavori, è di ripensare le forme di welfare dedicate ai bambini, agli anziani e ai non autosufficienti per consentire un rialzo delle percentuali delle donne, e madri, lavoratrici. Se da un lato sono state molte le innovazioni normative introdotte negli ultimi anni - dagli asili nido e ludoteche aziendali ai buoni per baby sitting, dal lavoro agile alle tutele per le lavoratrici autonome, fino ad una maggiore e più ampia tutela della formazione della famiglia -, il numero di donne che riescono a conciliare i tempi di vita e lavoro è ancora basso.

La scarsa partecipazione al mondo del lavoro, infine, si ripercuote anche sui piani pensionistici. In Italia solo il 39,1 per cento delle donne percepisce la pensione di vecchiaia: dato che trova riscontro anche in Toscana, con il 40,1 per cento, e nella provincia di Lucca, con il 39,9 per cento. Questo significa che la maggior parte delle donne italiane beneficia di pensioni non derivanti dalla loro storia contributiva (15,6 per cento solo superstiti, 2,4 per cento solo invalidità).