Economia e lavoro



Nuovo regolamento europeo Privacy, grande partecipazione al seminario di Conflavoro PMI Lucca

mercoledì, 14 marzo 2018, 19:17

Il presidente Roberto Capobianco: “Attenzione alle potenziali criticità. Noi pronti a fornire alle aziende tutto il supporto necessario per adempiere agli obblighi ed evitare le sanzioni”.

Si avvicina il 25 maggio 2018, giorno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di privacy, denominato GDPR – General Data Protection Regulation (UE 2016/679). L’obiettivo dichiarato è quello di riorganizzare e modernizzare il settore, cercando di portare armonia a livello comunitario e di colmare alcune attuali lacune. In tal senso sono previsti nuovi obblighi per le aziende e relative sanzioni per chi non vi si adegua.

Conflavoro PMI Lucca, dunque, data l’assoluta importanza della normativa, ha organizzato per questo pomeriggio (14 marzo) un apposito seminario gratuito. L’incontro, primo di una serie in programma in vista di maggio, si è reso necessario per approfondire e contestualizzare l’approccio che d’ora in avanti le imprese dovranno adottare nella tutela dei dati personali. Al seminario hanno partecipato relatori d’eccellenza quali l’avvocato Marco Martorana, docente esperto nel GDPR Privacy e l’avvocato Valentina Brecevich, docente di Diritto Privacy.

Presenti circa cento imprenditori interessati a capire i cambiamenti in vista per le aziende, gli adempimenti da realizzare, le procedure e le informative da osservare. Il seminario, infatti, ha affrontato tematiche preminenti quali la responsabilità civile delle imprese, il sistema di controllo, la valutazione del rischio privacy, i responsabili da nominare all’interno della realtà aziendale e la figura del Data Protection Officer.

“Conflavoro PMI – sottolinea il presidente Roberto Capobianco – segue molto da vicino l’evoluzione normativa in materia di privacy. Il rischio per gli imprenditori, se impreparati al cambiamento imminente, è quello di andare incontro a criticità altissime e a gravi conseguenze sia penali sia economiche. Era quindi doveroso organizzare anche sul territorio lucchese, come del resto stiamo facendo in tutta Italia, degli incontri atti a chiarire alle aziende il regolamento europeo”.

“Conflavoro PMI Lucca è da sempre vicina alle aziende del territorio: sono le piccole e medie imprese il vero tessuto economico di questo Paese e dobbiamo fare il possibile per semplificare loro la vita, soprattutto quando le questioni vertono su temi delicati quali la burocrazia. Naturalmente, a prescindere dai seminari informativi, restiamo sempre disponibili – conclude Capobianco – a fornire alle aziende lucchesi il supporto necessario prima e dopo l’entrata in vigore della normativa sulla privacy”.

Per tutte le informazioni sul nuovo regolamento europeo, per la verifica di conformità del sistema informatico e per la formazione, è possibile contattare l'Area Consulenza Privacy di Conflavoro PMI telefonando allo 0583 463618. Oppure scrivendo all'indirizzo email privacy@conflavoro.lu.it.