Qual è il reale impatto di Amazon sul commercio?

sabato, 17 marzo 2018, 01:26

Tra le corporation che hanno trasformato di più la nostra vita quotidiana negli ultimi anni c'è sicuramente Amazon. A detta di molti, il celebre sito di e-commerce ha rivoluzionato il modo di intendere il commercio al dettaglio e per rendersene conto non servono complesse analisi di settore. Basta guardare le nostre abitudini di consumo: per molti di noi è diventato più facile scorrere le (infinite) pagine di Amazon e farsi recapitare l'acquisto direttamente a casa piuttosto che uscire e andare in un negozio fisico, magari vicino a casa.

La compagnia fondata da Jeff Bezos, che nel 2017 è diventato l'uomo più ricco del mondo, ha saputo sfruttare più e meglio di altri le possibilità offerte da internet per il settore del commercio. Ormai è diventato un gigante di tali dimensioni che è in grado da solo di influenzare l'intero comparto, sia positivamente che negativamente. Sì, perché l'avvento di Amazon ha avuto sia dei pro che dei contro. Vediamo di analizzarli.

Tra gli aspetti positivi, il fatto di aver cambiato per sempre il modello di business nel commercio al dettaglio. In un mondo sempre più connesso ad internet, Amazon ha dato la possibilità di fare acquisti senza limiti di tempo e orario, cioè in ogni momento e in ogni parte del mondo. Sebbene questo sia una caratteristica comune a tutti gli e-commerce, Amazon è quello che ha saputo sfruttarlo al meglio diventando il punto di riferimento nel comparto a livello globale, grazie anche alle spese di spedizione ridotte e ai tempi di consegna contenuti.

L'effetto Amazon ha portato molti negozi e catene a rivedere il loro business model integrando anche l'e-commerce. Probabilmente senza un concorrente forte, questo processo non sarebbe avvenuto nelle stesse modalità e, soprattutto, negli stessi tempi, cioè in pochi anni. Per il consumatore, questo si è tramutato nella possibilità di acquistare i prodotti direttamente sul sito del produttore saltando gli intermediari e quindi ottenendo un prezzo più vantaggioso rispetto ai negozi.

Dal momento che Amazon è quotato alla borsa di New York, l'effetto del colosso di Seattle riguarda anche i mercati finanziari e il valore delle commissioni sulle operazioni di trading. Il titolo fa parte del listino dei "tecnologici" NASDAQ ed è tra i cinque più scambiati in assoluto insieme a quello degli altri giganti di internet, i cosiddetti FAANG (acronimo che indica Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google). Ad esempio, quando vengono rilasciati i risultati della trimestrale di Amazon, uno degli effetti è non solo l'aumento del titolo, ma anche dell'intero indice NASDAQ 100 (che raggruppa le cento maggiori imprese quotate).

Ovviamente non mancano gli aspetti negativi legati all'espansione di Amazon. A partire dall'effetto devastante che ha avuto sui piccoli esercizi commerciali, i quali hanno visto ridursi il loro fatturato a seguito delle nuove abitudini di consumo delle persone. Alcuni negozi hanno saputo adattarsi alla nuova situazione e hanno iniziato loro stessi a vendere online la merce, magari proprio su Amazon. D'altronde, se non puoi combattere il tuo nemico, la cosa più intelligente da fare è diventare suo alleato. Sembra questo l'atteggiamento per i "piccoli" nel settore retail in questi anni, un atteggiamento che non fa altro che aumentare ulteriormente il potere del celebre e-commerce.

E il futuro si prospetta roseo per il gigante di Jeff Bezos. Oltre ai risultati in crescita, è pronto lo sbarco nei negozi fisici – già da alcuni anni sono state aperte delle librerie "fisiche" – e l'espansione nella nicchia dei prodotti freschi, grazie all'acquisizione della catena americana Whole Food. Insomma, il settore del commercio potrebbe cambiare ancora una volta.