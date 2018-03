Economia e lavoro



Rinnovato il Ccnl per i dipendenti dalle agenzie assicurative

giovedì, 8 marzo 2018, 13:28

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione-SNA, la più grande organizzazione di rappresentanza degli agenti assicurativi in Italia con 10mila iscritti (il numero complessivo delle agenzie assicurative italiane è di 13.000 circa), e le Oo.Ss. dei lavoratori Fesica-Confsal e Confsal-Fisals, con l’assistenza della Confsal nella persona del segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, hanno rinnovato il Ccnl Sna/2014 scaduto nel novembre del 2017.

Il Ccnl interessa circa 20mila dipendenti agenziali, cioè la quasi totalità delle agenzie assicurative in Italia.

“Il Ccnl appena rinnovato garantisce ai lavoratori un aumento salariale in linea con la svalutazione – ha dichiarato il segretario generale della Fesica-Confsal Bruno Mariani - e una convenzione con il fondo integrativo del servizio sanitario nazionale soprattutto in campo odontoiatrico, con un costo a totale carico del datore di lavoro di 216 euro l’anno, a favore dei dipendenti e i loro familiari fiscalmente a carico (coniuge, convivente, figli). Per la carenza contrattuale viene riconosciuta una somma una tantum di 60 euro a valere per tutte le categorie".