Riprende il risparmio bancario delle famiglie lucchesi

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 29 marzo 2018, 17:09

In questi giorni, gli incaricati di una società con sede a Padova stanno effettuando visite a domicilio dei consumatori della provincia di Lucca, per la vendita di articoli ed accessori per la casa

mercoledì, 28 marzo 2018, 16:35

Aziende private cercano agenti immobiliari, aiuto cuochi, camerieri, addetti informazione telefonica, intermediari assicurativi, receptionist, addetti alle vendite, montatori-manutentori meccanici, elettricisti industriali e altre figure professionali

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:47

E’ la responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord Valentina Cesaretti ad intervenire, chiedendo di “mettere a punto una strategia che valorizzi il commercio ambulante in considerazione delle numerose difficoltà che il settore sta vivendo”

mercoledì, 28 marzo 2018, 11:39

Il percorso preparatorio della Fiera dell'automazione e del digitale, in calendario a Parma a maggio, ha fatto tappa oggi a Lucca. Si è trattato del terzo dei quattro appuntamenti nazionali previsti, incentrato su Industria 4.0 nella declinazione specifica dei settori cartario e farmaceutico

lunedì, 26 marzo 2018, 11:11

Sabato, nella sala riunioni della Croce Verde di Viareggio, si è svolta l’assemblea provinciale dell’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord. Dopo vent’anni Renzo Luporini ha lasciato la presidenza nelle mani di Giovanna Landi che è stata eletta alla guida dei pensionati Cia

sabato, 24 marzo 2018, 17:57

Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo ha offerto un concreto esempio di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura e di supporto alle eccellenze del territorio