Economia e lavoro



Sciopero Media World. Stamani niente presidio, ma meno personale

sabato, 3 marzo 2018, 13:11

di gabriele muratori

Regolarmente aperto questa mattina il centro commerciale MediaWorld di via delle Cornacchie a San Vito, ma con numero ridotto di personale, causa sciopero nazionale promosso dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs nazionali per contrastare le decisioni di Mediamarket, il colosso tedesco che controlla i negozi a marchio Mediaworld, volte a mettere in atto una serie di cambiamenti non accettati dai lavoratori in felpa rossa.

Saltato anche il presidio annunciato sempre per questa mattina all'esterno del parcheggio, in quanto i promotori hanno deciso infatti di recarsi al presidio presso il centro commerciale di Firenze Novoli a dare man forte ai loro colleghi che manterranno la protesta fuori del negozio per tutta la giornata di oggi.

"Come già annunciato nei giorni precedenti" – riferiscono i comunicati ufficiali delle organizzazioni sindacali – "la protesta nasce per rispondere contro le preventivate chiusure dei punti vendita di Grosseto e Milano Stazione Centrale, contro il trasferimento della sede di Curno in provincia di Bergamo a Verano Brianza, contro la cessazione del contratto di solidarietà e contro la decisione unilaterale di eliminare dal 1° maggio 2018 il bonus presenza e la maggiorazione economica del 90% prevista per il lavoro domenicale".

Soddisfazione da parte di Tommaso Galgani di Cigl contattato telefonicamente: "Abbiamo avuto un'alta adesione a questa protesta, che infatti ha visto la partecipazione di molti lavoratori dei vari negozi sparse nelle varie regioni d'Italia. Stiamo lottando e lotteremo ancora per dire no ai tagli che vogliono mettere in difficoltà la forza lavoro di Mediaworld con ovvie ripercussioni negative sul personale. Vogliamo convincere il colosso tedesco a rinunciare a queste inefficaci riduzioni e quindi ad investire e puntare ad un necessario e risolutivo rilancio sul mercato".