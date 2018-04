Economia e lavoro



A che ora conviene investire sui mercati finanziari?

venerdì, 13 aprile 2018, 17:43

Essere al posto giusto nel momento giusto è spesso un requisito fondamentale per cogliere le opportunità che la vita ci riserva. Lo stesso concetto vale per il trading: il tempismo, infatti, è un elemento essenziale per fare i migliori investimenti. Non si tratta solo di saper cogliere il periodo giusto per vendere o comprare valute, azioni o altro, ma anche di fare trading all'orario migliore.

Fonte: Pixabay

Forex: un mercato sempre aperto

Sul mercato Forex è possibile fare investimenti 24 ore su 24, 5 giorni su 7. Questo grazie alla sua decentralizzazione: gli scambi valutari non vengono effettuati in una sola sede, ma in tutte le borse del mondo, dagli Stati Uniti all'Asia. Le differenze di fuso orario consentono quindi di parlare di un'attività aperta 24 ore al giorno, durante la quale le sessioni delle borse si alternano e si susseguono. La prima ad aprire è quella asiatica, il lunedì mattina (la domenica sera per noi in Italia), mentre l'ultima, il venerdì pomeriggio (sera in Italia), è quella americana. In realtà bisogna ricordarsi che non in tutti i paesi viene effettuato il passaggio dall'ora legale all'ora solare, e per tale motivo vale la pena di verificare in tempo reale gli orari di apertura e chiusura dei mercati non europei. Gli orari dei mercati Forex possono variare anche in determinati periodi dell'anno, come nei giorni delle festività natalizie.

I mercati finanziari da una sessione all'altra

Le sessioni principali sono tre: quella asiatica, quella europea e quella americana. La sessione asiatica riguarda la borsa di Tokyo (la più importante della regione), ma anche quelle di Hong Kong, Singapore e Sidney. Le operazioni in questi mercati sono ridotte rispetto agli altri, fatta eccezione per lo yen giapponese, che viene scambiato principalmente con il dollaro americano, l'euro e la sterlina inglese. Secondo gli analisti tale sessione è utile, dati gli scambi limitati, per osservare l'andamento dei trend e il consolidamento dei prezzi. La fine della sessione asiatica si sovrappone all'inizio di quella europea, caratterizzata dalla vivacità delle operazioni e da una maggiore volatilità dei prezzi. Le valute scambiate in questa sede sono in particolare l'euro, la sterlina inglese e il dollaro americano. In questo lasso di tempo il volume di scambi è il più elevato e secondo numerosi analisti è qui che conviene fare investimenti. Segue, ancora una volta con una leggera sovrapposizione, l'apertura della sessione americana, più attiva di quella asiatica ma ancora relativamente tranquilla se la si confronta con quella europea. Finché entrambe restano aperte, gli scambi riguardano dollaro, sterlina ed euro. Quando le borse europee chiudono, invece, i mercati statunitensi si concentrano sullo scambio tra dollaro americano e dollaro canadese.

L'orario migliore per fare trading

I migliori momenti per fare trading sono quelli in cui le sessioni si sovrappongono. La prima inizia alle 8 del mattino, quando apre la borsa di Francoforte, ma è un'ora dopo, alle 9, che apre la borsa di Londra e che si possono realizzare le maggiori opportunità di guadagno della mattina. La sovrapposizione più importante, ed il momento ideale per investire nel mercato Forex, si verifica nel pomeriggio, quando le borse europee si preparano a chiudere e quelle americane sono aperte da poco. Tra le 14 e le 17, quindi, la volatilità dei prezzi è maggiore, e per i trader è il momento buono per compiere le loro operazioni finanziarie con l'obiettivo di ottenere profitti rilevanti. Alle 15:30, quando apre la borsa di New York, la quantità di capitali immessa sul mercato è tale da poter generare dei seri cambiamenti nell'andamento dei trend già in corso. La situazione si calma in seguito, nell'ora precedente la chiusura della borsa inglese, che avviene alle 17:30.