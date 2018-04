Alessandro Tatò nuovo presidente di Confcooperative Habitat Toscana

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 27 aprile 2018, 15:43

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha attivato le azioni previste dalla legge per interrompere i termini di prescrizione per due soggetti che furono coinvolti nel controverso investimento nella società Lucca Solare. Lo ha rivelato il presidente della Fondazione CRL, Marcello Bertocchini, durante la conferenza stampa di presentazione del...

venerdì, 27 aprile 2018, 15:16

«Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso fatto di viaggi non sicuri e mezzi sprovvisti di cinture, l'incolumità dei ragazzi deve essere sempre tutelata». Commenta così Luca Sangiorgio, direttore di Aci Lucca, l'ultimo episodio di malasicurezza a bordo dei mezzi deputati al trasporto degli studenti.

giovedì, 26 aprile 2018, 22:22

Tre generazioni di concessionari, e chissà che non ci sarà anche una quarta. I Nannini gestiscono attualmente la concessionaria ufficiale Suzuki in via Sottomonte 281 a Guamo (Capannori)

giovedì, 26 aprile 2018, 13:38

Ancora un anno di successi per Aci Lucca che conferma un trend positivo in costante crescita per numero di soci, servizi e iniziative. Un dato che, come è successo per il 2016, è in controtendenza rispetto alla media italiana

mercoledì, 25 aprile 2018, 12:57

Alberto Grilli è il nuovo presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana. Nominato all'unanimità dall'assemblea regionale della federazione, succede a Fabio Palmieri. Nato è cresciuto a Pisa, avvia la sua esperienza nella cooperazione sociale nel 1998 prima come volontario e poi come operatore in casa famiglia per minori

martedì, 24 aprile 2018, 19:00

Aziende cercano insegnanti di italiano, aiuto cuoco, camerieri, baristi, animatori, agenti immobiliari, addetti informazione telefonica, tecnici commerciali e altre figure professionali