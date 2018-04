Economia e lavoro



Braccini (Fiom Toscana) "Alla Perini troppi cambi di manager"

giovedì, 19 aprile 2018, 15:59

Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana interviene in merito alla situazione della Perini di Lucca lsegnalando che nell'arco di due mesi la ditta avrebbe cambiato tre amministratori delegati.

"Nell’arco di un paio di mesi l’azienda Fabio Perini di Lucca (gruppo Korber) ha cambiato tre amministratori delegati - esordisce Braccini - . In alcuni casi hanno messo in evidenza che vi sono state promozioni, ma non sempre questa ci è risultata una scelta completamente riscontrabile. Questo andamento di repentini mutamenti alla guida di questa importante azienda ci convince poco e può anche rappresentare una fase di nuovi assetti e cambiamenti che la Perini magari sta valutando di fare a livello di gruppo in Italia nel settore del tissue - prosegue - . Anche tra gli stessi dirigenti, se guardiamo agli ultimi anni, molti sono stati cambiati o si sono dimessi. Tutto ciò, anche se l’azienda ha importanti carichi di lavoro, non rappresenta un elemento di stabilità. Riteniamo che la Perini - conclude - vada seguita con molta attenzione riguardo la prospettiva del gruppo e la sua evoluzione".