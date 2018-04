“Con Yamaha si compra la qualità”

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 23 aprile 2018, 18:53

Molti dei lavoratori hanno partecipato all'incontro che si è tenuto questa mattina in Regione, presenti le Istituzioni e i rappresentanti dell'azienda, per rendere manifesto il loro disappunto e che l'apertura della procedura di mobilità, per loro, non significa mettere il punto finale alla vertenza

lunedì, 23 aprile 2018, 15:54

Il sindacato Uil chiede al comune di Lucca di garantire l'apertura per la stagione estiva dell'Ostello San Frediano, riassorbendo tutti o in parte gli ex dipendenti. La richiesta è arrivata durante una conferenza stampa convocata dal sindacalista Massimiliano Bindocci, che si è presentato ai giornalisti con a fianco tre ex...

lunedì, 23 aprile 2018, 14:46

Presentati stamani a palazzo Orsetti i dati sui flussi turistici. Rispetto al 2016 a Lucca aumentano arrivi e presenze, tassa di soggiorno e performance del sistema dei siti culturali cittadini gestiti dal comune

lunedì, 23 aprile 2018, 12:02

Gesam Gas e Luce continua a mettere in guardia da chi si spaccia come collaboratore dell'azienda lucchese per ottenere un appuntamento a casa dei clienti e poi cercare di vendere prodotti di altre imprese

venerdì, 20 aprile 2018, 12:59

"Con questo cambio violento delle temperature, prestiamo più attenzione alle nostre piante e ai nostri fiori". L'avvertimento arriva da Confagricoltura Toscana

giovedì, 19 aprile 2018, 15:59

Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana interviene in merito alla situazione della Perini di Lucca lsegnalando che nell'arco di due mesi la ditta avrebbe cambiato tre amministratori delegati