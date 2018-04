Economia e lavoro



Elezioni Rsu Sanità ed enti locali: la squadra della Uil Fpl di Lucca

sabato, 14 aprile 2018, 14:56

E' IL MOMENTO delle elezioni delle nuove Rsu per il comparto sanità ed enti locali: tre giorni, martedì 17, mercoledi 18 e giovedì 19 aprile, decisivi per le battaglie sindacali e per il futuro del territorio. La Uil Fpl di Lucca si presenta compatta a questo momento con la sua squadra di candidati scelti con un criterio ben preciso: rappresentare ogni categoria o area di appartenenza.

"Presentando i candidati, nostri colleghi che hanno dimostrato una volontà di impegno e di partecipazione alla attività sindacale – sottolinea il segretario provinciale Uil Fpl, Pietro Casciani -, abbiamo cercato in questo di equilibrare sia la presenza di giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo sindacale che la presenza di chi milita da anni nella Uil Fpl. La Uil è un sindacato laico riformista svincolato dalle logiche di partito per questo libero di agire. Quindi il nostro appello va non solo agli iscritti Uil ma anche e sopratutto a chi non è iscritto al sindacato ma crede nei valori della democrazia e della partecipazione".

Anzi, la Uil Fpl ha deciso di fare di più e di aprire la lista anche a candidati indipendenti, non iscritti alla Uil ma vicini comunque ai valori e agli impegni del sindacato, "per quell'impegno sociale e professionale che ci caratterizza – prosegue Casciani -. Una parentesi importante in queste elezione la rappresenta quella della Usl Nord Ovest con oltre 10.000 dipendenti chiamati a votare. Una USL composta dalle ex 5 Asl, per quanto ci riguarda siamo interessati per l'ambito di Lucca la ex Asl 2 e la ex Asl 12 Versilia. L'obiettivo è quello di portare nella nuova Rsu rappresentanti delle due zone territoriali di Lucca e Versilia. Avere i rappresentanti territoriali permette di poter rappresentare con conoscenza e cognizione di causa ogni singolo problema".

Le sfide sono tante, una su tutte: "Questa nuova Rsu avrà il compito di applicare dopo 10 anni un nuovo contratto con una rinata contrattazione di secondo livello. Per quanto riguarda gli enti locali la Uil Fpl è riuscita a coprire in questa tornata elettorale quasi la totalità degli enti un passo avanti rispetto al 2015. Anche in questo settore la nuova Rsu sarà chiamata a contrattare l'applicazione del nuovo contratto. Ai nostri candidati che ci metteranno la faccia e tutto l'impegno possibile e che per puro calcolo matematico dei seggi non riusciranno ad entrare, troveranno posto negli organismi della Uil Fpl a seconda della professionalità e dei loro interessi. Fare sindacato confederale è un'esperienza che ti arricchisce da tutti i punti di vista e sopratutto per i giovani ti fa crescere con la prospettiva d'insieme, insegnandoti a comprendere e capire le ragioni degli altri, sempre alla ricerca di un punto di equilibrio ".