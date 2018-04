Economia e lavoro



"Facebook marketing immobiliare": un nuovo corso Fimaa per agenti immobiliari

giovedì, 12 aprile 2018, 10:31

Proseguono gli incontri di aggiornamento per gli agenti immobiliari organizzati da Fimaa Confcommercio Lucca e Massa Carrara, con un'opportunità imperdibile per i mediatori delle due province.

L'appuntamento è infatti con il corso "Facebook marketing per il settore immobiliare", in programma a Viareggio presso la sede di Confcommercio in Repaci 18, mercoledi 18 aprile dalle 10 alle 17.

Occasione unica perché docente del corso è Veronica Gentili, una delle massime esperte italiane del settore, autrice tra l'altro di due libri di grande successo: "Strategie e tattiche di Facebook Marketing per Aziende e Professionisti" del 2015 e "Facebook Marketing Plan" del 2017.

Veronica Gentili si occupa infatti di marketing digitale, in particolare di Facebook marketing, al quale ha dedicato anni di studio ed esperienza sul campo. Con migliaia di ore di formazione e consulenza all'attivo, ha clienti in ogni parte del mondo e oggi lavora sia come docente e speakerspecializzata in Facebook marketing, che come consulente per aziende medie, grandi e multinazionali; è anche consulente per AdEspresso, piattaforma leader mondiale nella gestione e ottimizzazione di Facebook Ads, recentemente acquisita da Hootsuite.

Ha preso parte ai più importanti eventi di settore e non solo in Italia come Buy Tourism Online, Smau, Social Media Strategies, SuperSummit, TTG Digital Warm Up, Camp Digital, TTG Incontri, Facebook Master Day, Social Express Italia, Inbound Strategies, Web Marketing Festival.

Per iscrizioni al corso di "Facebook marketing per il settore immobiliare" è possibile contattare la segreteria organizzativa (tel. 0583.473157, guerrierilorenzo@confcommercio.lu.it).