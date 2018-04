Economia e lavoro



Fondazione CRL, ok al consuntivo 2017, ma restano dubbi su Lucca Solare

venerdì, 27 aprile 2018, 15:43

di eliseo biancalana

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha attivato le azioni previste dalla legge per interrompere i termini di prescrizione per due soggetti che furono coinvolti nel controverso investimento nella società Lucca Solare. Lo ha rivelato il presidente della Fondazione CRL, Marcello Bertocchini, durante la conferenza stampa di presentazione del consuntivo 2017 dell'ente di San Micheletto, che si è chiuso con un avanzo di gestione di 16,9 milioni di euro. Resi noti anche i nomi dei nuovi soci entrati a far parte dell'assemblea della Fondazione, tra i quali c'è anche don Lucio Malanca, parroco del centro storico.

Il bilancio. Affiancato dalla vicepresidente Lucia Corriere Puliti, dalla direttrice Maria Teresa Perelli e dal consigliere Raffaele Domenici, Bertocchini ha snocciolato uno dopo l'altro i dati del bilancio 2017, che dopo aver ricevuto ieri il parere favorevole dell'assemblea è stato approvato stamani dal consiglio di indirizzo. Il patrimonio dell'ente ammonta a 1 miliardo e 193 milioni di euro, la consistenza del fondo delle erogazioni è di 14 milioni, il fondo di stabilizzazione delle erogazioni si attesta a 30,8 milioni. Gli interventi finanziati l'anno scorso sono stati 589, per un totale di circa 26,6 milioni di euro. La maggior parte delle risorse è stata indirizzata verso educazione e ricerca (98 contributi per complessivi 12,4 milioni di euro). Seguono, nell'ordine, arte, attività e beni culturali (228 contributi per complessivi 7,35 milioni), volontariato (168 contributi per un ammontare di 3,6 milioni), sviluppo locale e lavori pubblici (59 contributi dal valore di 2,5 milioni), salute pubblica (36 contributi per 750mila euro). Sul piano delle attività immobiliari, Bertocchini ha ricordato l'investimento di 1 milione e 900mila euro in via Brunero Paoli, dove sorgeranno quattro appartamenti per 16 posti letto. Complessivamente sono 55 gli appartamenti destinati a housing sociale frutto degli interventi della Fondazione. Sempre in via Brunero Paoli, angolo via del Bastardo, sorgeranno delle residenze universitarie da destinare agli studenti IMT, per un investimento pluriennale (2017-20) di complessivi 5,6 milioni di euro. Ammonta invece a 1 milione e 500mila euro l'investimento nella Limonaia degli Osservanti (nel complesso San Francesco) dove sorgeranno un magazzino e un bar, che sarà gestito dall'Anffas. Il presidente ha anche ricordato che la Fondazione ha ricevuto in donazione da un privato palazzo Micheletti a Borgo Giannotti, poi destinato dalla Fondazione a ospitare il Centro Antiviolenza Luna e l'A.s.p.s. Carlo Del Prete. Per quanto riguarda gli investimenti finanziari, il valore contabile al 31 dicembre 2017 è di 1 miliardo e 203,3 milioni di euro, il valore di mercato è di 1 miliardo e 200,1 milioni.

Lucca Solare. Se i dati economici sono giudicati positivamente dai vertici della Fondazione, nota dolente sono le conseguenze della vicenda Lucca Solare, l'investimento di 9,8 milioni di euro, iniziato nel 2011, nel settore fotovoltaico. È di circa un mese fa la lettera con cui il ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'organo di indirizzo della Fondazione a valutare l'ipotesi di esercitare un'azione di responsabilità verso i vertici che, all'epoca, presero parte alla controversa operazione. Bertocchini ha ricostruito le tappe della vicenda. La prima richiesta di chiarimenti dal ministero arrivò nel febbraio 2015, a cui la Fondazione rispose già nel marzo dello stesso anno. Nel 2016 ci fu una serie di ispezioni, e il 5 maggio 2017 arrivò una nuova lettera del ministero in un periodo delicato per la Fondazione, in cui avveniva il rinnovo dei vertici. L'ente di San Micheletto rispose il successivo 30 giugno, pensando di aver fornito tutti i chiarimenti necessari, ma evidentemente a via XX Settembre non devono essere rimasti soddisfatti. Da qui la decisione "prudenziale" della Fondazione di interrompere i termini di prescrizione per due soggetti che furono coinvolti nella vicenda, qualora fosse proprio necessario procedere alla richiesta di risarcimenti. Bertocchini non ha voluto né fare nomi, né specificare il carattere dell'azione intrapresa (comunque extragiudiziale).

Nuovi soci. Dall'assemblea di ieri è anche arrivata la designazione di nuovi soci e di alcune conferme. Tra i nuovi ingressi c'è don Lucio Malanca. Dalla conferenza è emerso che i rapporti tra la Fondazione e la Curia sono molto positivi, tanto che la prima ha ricevuto dalla seconda in gestione per 20 anni l'Oratorio degli Angeli Custodi, che l'ente di San Micheletto vuole restituire alla città per farne una "casa della musica". Figurano tra i nuovi soci Anna Paola Biagini, Laura Botarelli, Romano Citti, Ademaro Cordoni, Lodovica Giorgi e Paolo Razzuoli. Confermati l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi, Giacomo Malfatti, Franco Ravenni e Umberto Tenucci. La proclamazione degli eletti sarà però subordinata alla verifica dei requisiti di onorabilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità.