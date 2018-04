Economia e lavoro



Gesam Gas e Luce mette in guardia i clienti

lunedì, 23 aprile 2018, 12:02

di eliseo biancalana

Gesam Gas e Luce continua a mettere in guardia da chi si spaccia come collaboratore dell'azienda lucchese per ottenere un appuntamento a casa dei clienti e poi cercare di vendere prodotti di altre imprese. Per queste pratiche scorrette, l'azienda lucchese ha presentato tempo fa denuncia contro ignoti, e altrettanto avrebbe fatto uno degli utenti contattati. I carabinieri avrebbero individuato i presunti responsabili.

"Abbiamo ricevuto segnalazioni da diversi clienti" ha spiegato a La Gazzetta di Lucca Ana Campelo, responsabile commerciale di Gesam Gas e Luce. Tra fine 2017 e inizio 2018, ci sarebbero state diverse chiamate fatte a nome dell'azienda per fissare appuntamenti nelle case dei clienti. Campelo sottolinea che questo non è il modo di agire di Gesam Gas e Luce. "Noi contattiamo i clienti, ma vengono loro da noi" ha infatti affermato, specificando che i tecnici dell'azienda lucchese si presentano a casa degli utenti solo su loro richiesta, e gli appuntamenti sono fissati in sede.

Che cosa fare quindi se si riceve una telefonata sospetta? Il consiglio è quello di contattare il call center di Gesam Gas e Luce (telefono 0583 1861201), in modo da poter controllare l'origine della chiamata. Attenti anche a non fornire per telefono i dati della propria bolletta, in particolare il codice del punto di prelievo. Qualora il contatto avvenga porta a porta, bisogna chiedere di poter guardare il tesserino, per verificare l'identità del soggetto e se veramente lavora per l'azienda.