Economia e lavoro



Gli annuali Code Games di Wolters Kluver danno vita a nuove idee

lunedì, 30 aprile 2018, 19:30

Due giorni divisi tra competizione, interconnessioni e progetti che nascono e si sviluppano nell'arco di 48 ore: tutto questo sono i Code Games, un evento che nei giorni del 2 e del 3 maggio chiama a raccolta tutte le aziende della multinazionale olandese Wolters Kluwer, di cui fa parte anche Tagetik. Negli uffici dell'azienda lucchese, in Borgo Giannotti, sei team di 35 sviluppatori si sfideranno tra di loro: la squadra vincitrice, poi, si confronterà con numerosi altri team in tutto il mondo, per un totale di 800 developers.

Quella di quest'anno è la quinta edizione dei Code Games e i numeri sono incredibili: dai 30 partecipanti del 2014 si è passati agli 800 del 2018, con un aumento esponenziale delle persone coinvolte, cresciute del 2000 per cento per un totale di 21 aziende aderenti in tutto il mondo.

I CODE GAMES. La programmazione è lo strumento grazie al quale funziona tutto ciò che è tecnologico: dagli smartphone alle tastiere, fino ai programmi ancora più complessi di gestione ed elaborazione dati. I programmatori, quindi, possono essere definiti gli architetti dell'era digitale e del futuro, capaci di inventare nuove soluzioni e aprire strade prima sconosciute. Questa è anche la visione e la missione di Wolters Kluwer CCH Tagetik che lavora ogni giorno per implementare soluzioni e prodotti innovativi, facendo leva sulle più attuali tecnologie per supportare e guidare i propri clienti, costantemente alle prese con le nuove sfide finanziarie. Durante i Code Games, una rete internazionale di giovani e tecnologici programmatori si sfida in una gara amichevole che celebra i talenti e, a volte, intercetta l'idea innovativa che mancava. Il tutto con l'obiettivo di incoraggiare la collaborazione e il lavoro di squadra, la competizione, la connessione con i clienti e tra i colleghi, la ricerca tecnologica, lo sviluppo dei talenti e l'impegno collettivo. «Così come per ogni strumento delle nostre vite che dipende da un codice informatico, è fondamentale sperimentare e applicare le ultime tecnologie anche per i nostri software che servono gli uffici dei direttori finanziari - commenta Marco Pierallini, executive vicepresident product di CCH Tagetik –. I Code Games rappresentano un modo unico per i dipendenti e le aziende di tutto il gruppo Wolters Kluwer di entrare in contatto fra loro e di ideare nuove soluzioni per i nostri clienti. Per me è una grande soddisfazione sapere che CCH Tagetik fra due giorni si confrenterà con altre aziende operanti in tutto il mondo».

Mercoledì 2, dopo una breve illustrazione delle regole del gioco, i Code Games prenderanno ufficialmente il via: due giorni intensi di lavoro che si concluderanno con la presentazione da parte di ciascun team del prodotto realizzato. La giuria, composta da partner, clienti, manager e stakeholder, valuterà ogni progetto sulla base dei rispettivi contenuti innovativi, dei risultati tecnologici e delle potenzialità future.