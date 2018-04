Economia e lavoro



Gomme per moto online, dove trovare le migliori proposte

lunedì, 2 aprile 2018, 00:49

Secondo Valentino Rossi "La moto è come una bella donna, ti dà grandi soddisfazioni ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare". Ragion per cui, scegliere un appropriato paio di gomme per moto online che le calzi a pennello, potrebbe essere una soluzione per evitare di scatenarne l'ira funesta rischiando la caduta.



Per prima cosa il biker dovrà identificare il proprio stile di guida e il presunto utilizzo del motoveicolo. Qualora l'utilizzo fosse esclusivamente per il tragitto breve casa lavoro, la scelta giusta potrebbe essere per uno pneumatico da strada piuttosto che per uno sportivo, adatto invece a coloro che amano il brivido della piega azzardata a discapito della durata. Mentre chi predilige i lungi viaggi opterebbe per una gomma touring, dalla durata superiore ma meno performante.



La forza di un pneumatico



Un buon pneumatico, per essere definito tale, deve senza dubbio garantire il massimo grip o aderenza in totale sicurezza, non compromettendo il piacere e il divertimento nella guida su due ruote. Perciò sarà fondamentale delineare alcuni parametri fondamentali nella scelta delle gomme per moto online. Anzitutto, il nostro amico di gomma è formato dal battistrada, un insieme di più o meno intagli di forme diverse fatti di mescola dura, morbida o mista, posti sulla parte di pneumatico che tocca direttamente l'asfalto; dalla spalla, che rappresenta la parte che divide il cerchio e la strada; dal pacco cintura radiale, che si occupa della protezione del pneumatico a forature ed urti di vario genere; dalla tela interna, che trasmette le forze di carico dalla ruota al manto stradale. Tecnicamente, completerebbero la struttura della gomma anche nervatura fascio, riempimento, rivestimento interno e tallone ma nel prossimo paragrafo, dedicato alle categorie di gomme per moto online, sarà sufficiente tener presente il battistrada, la mescola della quale è fatto e la spalla.



Decidere il tipo di gomma



Prima di passare in rassegna le tipologie di gomme per moto online, dobbiamo imparare a decifrare i dati tecnici incisi lateralmente con la dicitura DOT. Questo codice di quattro cifre indica con i primi due numeri la settimana di produzione e con i secondi l'anno. Gli altri codici, a partire da sinistra, corrispondono rispettivamente alla larghezza della spalla e al diametro della gomma, misurato in pollici. Infine, la lettera simboleggia la velocità massima di omologazione del pneumatico.



Ora spulciamo velocemente la lista delle proprietà della gomma per moto, allo scopo di orientare il nostro giudizio verso la scelta giusta. L'aderenza all'asfalto regna sovrana su tutte, in quanto dalla sua tenuta dipende la capacità di frenata dello pneumatico escludendo l'azione del freno; la possibilità di erogare più o meno potenza senza perdere il contatto con il manto stradale, la sicurezza nell'esecuzione di pieghe e rapidi cambi di direzione evitando lo slittamento. Altra fondamentale caratteristica è la temperatura di riscaldamento, causa di maggiore o minore aderenza perché ad essa direttamente proporzionale fino alla soglia limite di surriscaldamento, oltre la quale la tenuta di strada tende a peggiorare sempre più. Infine, l'intensità della mescola di materiali utilizzati per la fabbricazione e la durata, segretamente legate alle due precedenti proprietà da un unico destino. Quindi, uno pneumatico morbido avrà maggiore tenuta sul bagnato e sui percorsi irregolari, mentre una gomma dura sarà perfetta sull'asciutto di un tracciato regolare.



Ma dalla tipologia del suo battistrada dipenderà la categoria di gomme per moto online preferita. Iniziamo classificando la gomma super sportiva, adatta alla guida estrema grazie alla morbida mescola e ai pochi intagli dei quali è fatto il battistrada; necessita di un breve periodo di riscaldamento da sollecitazioni, ma garantisce un perfetto grip a discapito dei poco meno 3500 chilometri di durata. La stradale standard rigorosamente bimescola è caratterizzata da un battistrada con diversi intagli; unisce facilità di guida, aderenza, performance di tutto rispetto e durata fino a 6000 chilometri in unico corpo di gomma. Non necessita di un eccessivo riscaldamento prima dell'utilizzo in strada. La confortevole touring offre versatilità e durata oltre i 6000 chilometri, grazie alla moltitudine di intagli del battistrada e alla composizione bimescola. Non necessita di preriscaldamento ed è particolarmente indicata per i lunghi viaggi in totale tranquillità o nella quotidiana routine anche in condizioni atmosferiche avverse. Infine, lo pneumatico da fuoristrada o cross che con i suoi intagli pronunciati consente una divertente guida su strade sterrate e irregolari. Ultimo avvertimento quello di verificare con estrema cura le dimensioni della spalla e del cerchio dalla cui scelta dipenderà lo stile definitivo.



Per chi è intenzionato ad acquistare delle gomme per moto online, sul sito di Oponeo.it è possibile trovare una vasta selezione di modelli adatti a ogni tipologia di moto o abitudine di guida. Infatti, la possibilità di scegliere tra un vasto catalogo di offerte è la soluzione migliore per riuscire ad ottenere una perfetta messa a punto della propria motocicletta.

