Economia e lavoro



La Uil chiede la riapertura dell'Ostello e di riassorbirne il personale

lunedì, 23 aprile 2018, 15:54

di eliseo biancalana

Il sindacato Uil chiede al comune di Lucca di garantire l'apertura per la stagione estiva dell'Ostello San Frediano, riassorbendo tutti o in parte gli ex dipendenti. La richiesta è arrivata durante una conferenza stampa convocata dal sindacalista Massimiliano Bindocci, che si è presentato ai giornalisti con a fianco tre ex lavoratrici della struttura: Mafalda Madrigali, Irene Falvo e Renate Prassberger.

Durante la conferenza stampa, è stato ricordato che l'ostello, situato nei pressi della chiesa di San Frediano, conta 140 posti letto ed è al momento chiuso. Gli ex dipendenti lamentano il fatto di non essere stati pagati per alcune mensilità, e si sono rivolti alla Uil per far valere i propri diritti. L'ostello è di proprietà del comune di Lucca, ma è stato gestito per ultimo dalla Margherita srl semplificata. Bindocci ha individuato nel conflitto tra i due soci della Margherita, nel lungo contenzioso che ha visto contrapposti il comune e l'ex concessionario Aig (Associazione italiana alberghi per la gioventù) e nel fatto che il comune si sia mosso con ritardo, i fattori che hanno portato alla chiusura della struttura.

Sono almeno undici i posti di lavoro persi, e oltretutto agli ex dipendenti non sarebbero state pagate le ultime mensilità (novembre, dicembre e per alcuni anche gennaio), la tredicesima, la quattordicesima e neppure il TFR. I lavoratori sono ora in disoccupazione. Per ottenere quanto dovuto (si tratterebbe di un debito complessivo tra i 30mila e i 40mila euro), sono stati presentati (tramite l'avvocato Massari) dei decreti ingiuntivi, ma sarà probabilmente necessario l'intervento dell'Inps.

Bindocci ha fatto capire di essere sorpreso che la città non reagisca alla chiusura di una struttura che garantiva alloggi a prezzi economici ed eventi ricreativi per tanti giovani turisti. Nella sua veste di consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, si è incontrato con il vicesindaco Giovanni Lemucchi. Secondo l'amministrazione comunale, per un'apertura provvisoria andrebbe coinvolta la società Margherita, ma per il sindacalista la società non è in grado di far fronte a un tale impegno.