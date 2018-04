Le imprese lucchesi nel 2017 hanno ripreso ad investire

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 5 aprile 2018, 10:55

Le problematiche relative all’autotrasporto nei due territori di Lucca e Capannori saranno al centro dell’incontro che la Fita Cna di Lucca ha organizzato per sabato 7 aprile alle ore 10 nella sede provinciale di Lucca, in via Romana 615/p

mercoledì, 4 aprile 2018, 16:31

Bambini, genitori e tutta la comunità educante insieme per sperimentare nuove opportunità educative, partendo dalla riscoperta della natura. E' la risposta sul territorio della piana di Lucca alla crescita del disagio sociale che colpisce in modo più rilevante le famiglie col maggior numero di figli

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:29

Giovanna Lo Zopone, segretaria generale Fp Cgil, si rivolge direttamente al sindaco per denunciare il ventilato cambio di orario per la polizia municipale e chiedendo maggiore rispetto e concertazione

martedì, 3 aprile 2018, 22:04

“Speriamo di essere fortunati oggi". Inizia così l’analisi dello stato attuale del trasporto locale da parte del CUB Trasporti

lunedì, 2 aprile 2018, 00:49

sabato, 31 marzo 2018, 16:14

É Roberto Cortopassi il nuovo segretario generale dello Spi Cgil della provincia di Lucca, eletto all'unanimità dal direttivo il 29 marzo. Viareggino, 70 anni, ex lavoratore della Telecom, Cortopassi è stato segretario organizzativo dello Spi provinciale per otto anni