Il plauso del presidente del fondo per l’ambiente Italiano, Maria Talarico, per il concorso internazionale di scultura

martedì, 10 aprile 2018, 17:40

La Presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano, delegazione di Lucca-Massa Carrara, Maria Talarico, ha inviato alla Fondazione Crl un intervento di plauso per il concorso internazionale di scultura, promosso dall’ente di San Micheletto in collaborazione con la Fondazione Ragghianti.

Leggendo sui quotidiani la notizia del concorso internazionale di scultura promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con la Fondazione Ragghianti, sono rimasta piacevolmente sorpresa. In primo luogo perché immagino che da molto tempo non si proponesse un’occasione di questo genere, per la città e per gli artisti stessi. Ma soprattutto perché appare evidente che da parte delle due Fondazioni cittadine c’è la precisa volontà di creare nuove “occasioni di bellezza” per il nostro territorio.

L’iniziativa mi sembra ben congegnata perché intende stimolare gli artisti a cercare un dialogo tra la propria opera e il contesto urbano in cui è destinata a essere collocata. Un particolare non da poco, che garantisce alla città un arricchimento artistico e culturale adeguato e non ‘giustapposto’.

L'impegno primario del FAI è per lo più quello di tutelare e promuovere vestigia del nostro passato più o meno recente, ma non c’è alcun pregiudizio nei confronti delle espressioni artistiche della contemporaneità, soprattutto se sono realizzate e proposte in un rapporto di armonia e dialogo con le realtà urbanistiche e le evidenze monumentali preesistenti.

Appare evidente che i termini in cui è stato questo concorso è stato bandito vadano di certo in tal senso e la collaborazione scientifica della Fondazione Ragghianti costituisce di per sé un importante e solida garanzia.

Rimane dunque solo la grande curiosità di sapere quale sarà il progetto vincitore e di vederlo realizzato in quel contesto così suggestivo all’interno delle Mura, di fronte alla Porta San Pietro. Una bella opportunità per ricordare l’importanza sociale e culturale del fenomeno migratorio nelle nostre terre e per donare ulteriore bellezza agli angoli della nostra città.

Maria Talarico

Capo Delegazione FAI Lucca-Massa Carrara