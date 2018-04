Mario Pardini nuovo presidente di Lucca Crea

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 6 aprile 2018, 14:55

Quasi 2 milioni di presenze turistiche in più. E' quanto si attendono, per il 2018, gli operatori toscani di settore intervistati dall'ultima indagine condotta da SL&A Turismo e Territorio per conto di Toscana Promozione Turistica

venerdì, 6 aprile 2018, 14:34

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 strutture ospedaliere del network Bollini Rosa

venerdì, 6 aprile 2018, 14:15

La provincia di Lucca interverrà per ripristinare una parte della sede dei Vigili del Fuoco di Lucca con un primo lotto di lavori che prevede uno stanziamento di 415mila euro. L'obiettivo è di aprire i cantieri entro la fine del mese di luglio

venerdì, 6 aprile 2018, 12:41

La Uil Fpl ha presentato una lista di 21 candidati scelti dopo la consultazione dei propri organismi statutari. I criteri sono stati quelli di rappresentare ogni categoria o area di appartenenza

giovedì, 5 aprile 2018, 13:13

Se ne parlerà l’11 aprile 2018 nel corso dell’annuale appuntamento della Camera di Commercio sull’andamento del credito in provincia, alle ore 11 presso la sede camerale in Corte Campana

giovedì, 5 aprile 2018, 10:55

Le problematiche relative all’autotrasporto nei due territori di Lucca e Capannori saranno al centro dell’incontro che la Fita Cna di Lucca ha organizzato per sabato 7 aprile alle ore 10 nella sede provinciale di Lucca, in via Romana 615/p